Театр
Андерграундный театр в самом сердце Петербурга продолжает традиции русской театральной школы. «Площадка 51» представляет весьма необычный пост-блэк мюзикл, повествующий о зависимостях и экзистенциальной России.
А в симбиозе драматического и кукольного театров родился спектакль по мотивам книги Гоголя. Перенесемся на украинский хутор, хлопнем горилки и послушаем страшно-смешные истории!
Пост-блэк мюзикл Гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжелыми формами зави...
от 800₽
Спектакль рожден на грани соприкосновения двух видов театра — драматического и к...
от 1100₽
Сцены из супружеской жизни с прологом и эпилогом. «Чтобы написать эти сцены, по...
900₽
Главный герой, инженер-изобретатель Летте, внезапно узнает, что он — урод. Все е...
от 900₽
Концерты
Уникальный проект «Мантры в Темноте» откроет окно в мир глубокого внутреннего равновесия и покоя. Вибрации космического Саунд Хилинга перенесут тебя за пределы времени и пространства. А если ты любишь покушать, приходи на гастрономический концерт, где сможешь продегустировать любимые блюда Федора Достоевского под аккомпанемент нежных скрипок.
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2000₽
24 ноября тебя приглашают в мир глубокого внутреннего покоя с Аделаидой Ангирово...
1000₽
«Ужин по-достоевски» — это гастрономический концерт. Гостей мероприятия ждёт уд...
3200₽
BAGIRA – female fronted metal группа из Казани, которой не хватает в твоём плейл...
от 800₽
«Русские Музыкальные Сезоны» представляют новый цикл событий фортепианной музыки...
от 2000₽
Мастер-классы
Команда швейного цеха Sew Dept приглашает на экскурсию и покажет, как из вторичных материалов создавать красивые вещи. А мастерицы компании LAVR расскажут, как сделать интересный подарок с помощью вышивки.
На это событие можно выиграть билеты! Смотри подробности в комментариях. Эколог...
2000₽
Мастер-класс по рукоделию в роскошном зале Особняка Мясникова. В программе соз...
3500₽
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...
Чем займемся: Заглянем в то самое место, где начали делать фруктовые сидры до того, как это стало мейнстримом. Познакомимся с процессом производства и выдержки сидра. Каждый гость собственноручно нап...
Стендапы
Уютный бар и шутки от стендап-комиков под чашку чая или бокал вина — что может быть лучшим завершением холодного ноябрьского вечера?
Шоу, в котором прожарят слабые стороны и восхвалят достоинства финалистов Stand ...
от 200₽
Внимание: перенос стендапа на 26 ноября 2023, 19:00. StandUp Live Club - это то...
от 600₽
Сольный концерт Веры Котельниковой. Комикесса принимала участие в проектах «Пр...
1600₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 1800₽
Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...
400₽