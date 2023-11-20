Тебя уже не удивить дворцами и лепниной северного Петербурга? Тогда скорей заглядывай сюда — нам есть, что тебе предложить на этот месяц.

Что будет в статье:

Театр

Андерграундный театр в самом сердце Петербурга продолжает традиции русской театральной школы. «Площадка 51» представляет весьма необычный пост-блэк мюзикл, повествующий о зависимостях и экзистенциальной России.

А в симбиозе драматического и кукольного театров родился спектакль по мотивам книги Гоголя. Перенесемся на украинский хутор, хлопнем горилки и послушаем страшно-смешные истории!

Концерты

Уникальный проект «Мантры в Темноте» откроет окно в мир глубокого внутреннего равновесия и покоя. Вибрации космического Саунд Хилинга перенесут тебя за пределы времени и пространства. А если ты любишь покушать, приходи на гастрономический концерт, где сможешь продегустировать любимые блюда Федора Достоевского под аккомпанемент нежных скрипок.

Мастер-классы

Команда швейного цеха Sew Dept приглашает на экскурсию и покажет, как из вторичных материалов создавать красивые вещи. А мастерицы компании LAVR расскажут, как сделать интересный подарок с помощью вышивки.

Стендапы

Уютный бар и шутки от стендап-комиков под чашку чая или бокал вина — что может быть лучшим завершением холодного ноябрьского вечера?