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Топ событий ноября 2023 в Петербурге

Тебя уже не удивить дворцами и лепниной северного Петербурга? Тогда скорей заглядывай сюда — нам есть, что тебе предложить на этот месяц.

Что будет в статье:

  1. - Театр
  2. - Концерты
  3. - Мастер-классы
  4. - Стендапы

Театр

Андерграундный театр в самом сердце Петербурга продолжает традиции русской театральной школы. «Площадка 51» представляет весьма необычный пост-блэк мюзикл, повествующий о зависимостях и экзистенциальной России.

А в симбиозе драматического и кукольного театров родился спектакль по мотивам книги Гоголя. Перенесемся на украинский хутор, хлопнем горилки и послушаем страшно-смешные истории!

Гость из USA
Гость из USA

Пост-блэк мюзикл Гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжелыми формами зави...

Площадка 51

от 800₽

Вечера на хуторе близ Диканьки
Вечера на хуторе близ Диканьки

Спектакль рожден на грани соприкосновения двух видов театра — драматического и к...

Камерный театр Малыщицкого

от 1100₽

Сцены из супружеской жизни
Сцены из супружеской жизни

Сцены из супружеской жизни с прологом и эпилогом. «Чтобы написать эти сцены, по...

Парнас

900₽

Урод | 25 ноября
Урод | 25 ноября

Главный герой, инженер-изобретатель Летте, внезапно узнает, что он — урод. Все е...

Театр Поколений

от 900₽

по подписке
Долой маски
Долой маски

Можешь представить себе сочетание рока и барокко? Нет? А создатели «Долой маски» могут! Иммерсивный спектакль «Долой маски» поможет тебе по-новому взглянуть на жизнь Жана Батиста Мольера (ты мог слыш...

Концерты

Уникальный проект «Мантры в Темноте» откроет окно в мир глубокого внутреннего равновесия и покоя. Вибрации космического Саунд Хилинга перенесут тебя за пределы времени и пространства. А если ты любишь покушать, приходи на гастрономический концерт, где сможешь продегустировать любимые блюда Федора Достоевского под аккомпанемент нежных скрипок.

#В_СВЕЧАХ: Неоклассика в Особняке Елисеевых
#В_СВЕЧАХ: Неоклассика в Особняке Елисеевых

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 2000₽

Мантры в Темноте
Мантры в Темноте

24 ноября тебя приглашают в мир глубокого внутреннего покоя с Аделаидой Ангирово...

FREEDOM

1000₽

Ужин по-достоевски
Ужин по-достоевски

«Ужин по-достоевски» — это гастрономический концерт. Гостей мероприятия ждёт уд...

Неолира

3200₽

Bagira
Bagira

BAGIRA – female fronted metal группа из Казани, которой не хватает в твоём плейл...

Action Club

от 800₽

ФОРТЕ_ПИАНО в Особняке Елисеевых
ФОРТЕ_ПИАНО в Особняке Елисеевых

«Русские Музыкальные Сезоны» представляют новый цикл событий фортепианной музыки...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 2000₽

Мастер-классы

Команда швейного цеха Sew Dept приглашает на экскурсию и покажет, как из вторичных материалов создавать красивые вещи. А мастерицы компании LAVR расскажут, как сделать интересный подарок с помощью вышивки.

Мастер-класс и экскурсия в Sew Dept: изделия из вторичных материалов
Мастер-класс и экскурсия в Sew Dept: изделия из вторичных материалов

На это событие можно выиграть билеты! Смотри подробности в комментариях. Эколог...

до
Санкт-Петербург, Лифляндская улица, 3

2000₽

Мастер-класс по вышивке гладью «Елочка»
Мастер-класс по вышивке гладью «Елочка»

Мастер-класс по рукоделию в роскошном зале Особняка Мясникова. В программе соз...

Особняк И. Мясникова

3500₽

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...

по подписке
Экскурсия на производство сидра
Экскурсия на производство сидра

Чем займемся: Заглянем в то самое место, где начали делать фруктовые сидры до того, как это стало мейнстримом. Познакомимся с процессом производства и выдержки сидра. Каждый гость собственноручно нап...

по подписке
Арт-ужин
Арт-ужин

Природа в искусстве настолько же многогранна, насколько она всеобъемлющая и завораживающая в жизни. Говорить о ней и ее обитателях, цветах, красках и проявлениях можно бесконечно, как и вдохновляться ...

Стендапы

Уютный бар и шутки от стендап-комиков под чашку чая или бокал вина — что может быть лучшим завершением холодного ноябрьского вечера?

Comedy Stuff'ки. Тотализатор Желаний
Comedy Stuff'ки. Тотализатор Желаний

Шоу, в котором прожарят слабые стороны и восхвалят достоинства финалистов Stand ...

Квартира 8

от 200₽

StandUp Live Club
StandUp Live Club

Внимание: перенос стендапа на 26 ноября 2023, 19:00. StandUp Live Club - это то...

Бар Douglas, Финляндский пр. 1

от 600₽

Вера Котельникова | 21:30
Вера Котельникова | 21:30

Сольный концерт Веры Котельниковой. Комикесса принимала участие в проектах «Пр...

Stage StandUp Club

1600₽

Женский стендап в баре Сплетни | Вторник
Женский стендап в баре Сплетни | Вторник

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

Сплетни бар by Anna Asti

от 1800₽

Восемь комиков | Вторник
Восемь комиков | Вторник

Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...

Stage StandUp Club

400₽

В этой подборке собрали всю мякотку промозглого ноября Северной столицы. Проводи время классно и с пользой и почаще заглядывай в наши подборки за новыми приключениями.
Тепло обнимаем, редакция приложения «Кавёр»

Что есть в статье:

  1. Театр
  2. Концерты
  3. Мастер-классы
  4. Стендапы

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