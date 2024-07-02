Просто 10 событий в кавровом Петербурге

Если лекция, то от упоротого палеонтолога или о Страдающем Средневековье
Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многоклеточная жизнь? Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара по...
от 900₽
Эпоха средних веков часто воспринимается как романтическое время рыцарей, прекрасных дам и замков. Теперь, благодаря мемам и Страдающему Средневековью, мы знаем, что творилось там ...
1900₽
Если концерт, то под открытым небом
Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепиано в исполнении талантливого пианиста Станислава Чигадаева, виртуоза к...
от 1200₽
Если барахолка, то как минимум интеллигентная
120 локальных проектов соберутся на одной площадке, диджеи, мастер-классы, фудкорт. Лето на даче или лето в деревне — такая тема маркета будет в этот раз. Привезут сено, живые цве...
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Если винная дегустация, то максимально практичная или хотя бы горизонтальная
Давай разбираться в вине. Как пить, что пить, правда ли для Розе нужно смешать белое и красное, добавляют ли в вино ароматизаторы, как держать бокал, основы дегустации - разберёмс...
3500₽
Дегустируем Рислинги из разных стран преимущественно Нового Света и разбираемся, как терруар влияет на органолептику вина. На встрече будут представлены 6 Рислингов, среди которых...
4500₽
Стендап на корабле или с шотами
Stand Up в лучших питерских традициях с элементами речной экскурсии. Великолепие вечернего Питера, подчеркнутое мачтой корабля и отборным смешным материалом. В начале ведущие расс...
от 2000₽
Впервые в Петербурге... 6 комиков будут изо всех сил смешить тебя только ради того, чтобы ты смеялся. Казалось бы, всё как обычно, но нет. На каждый взрыв смеха комик будет выпива...
от 300₽
Если экскурсия, то с закрытыми глазами или в формате спектакля-променада
О привычных ежедневных маршрутах часто говорят: «Пройду по этой дороге даже с закрытыми глазами». Ощути на себе, каково это – гулять по, казалось бы, знакомым местам, не видя их. В...
1500₽
Особняк Мясникова обладает богатой историей, в которой сменялись лица и события, и все они оживут в одном спектакле. Как узнать где правда, а где фантазии, особенно если рассказ ве...
5000₽
Если кинопоказ, то специальный, с разрывом сердечка
Аккуратное и чувственное воспоминание о жизни Антона Ельчина. Фильм представит куратор и исследовательница кино — Диана Абу-Юсеф. После показа пройдет обсуждение и розыгрыш мерча о...
350₽
Если выставка, то коллективно-диджитальная (бесплатная, кстати)
Коллективная выставка-путешествие символически отражает историю взаимоотношений человека и природы — от формирования жизни до сценариев альтернативного будущего. Каждый зал выстав...
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P.S. да, в этой подборке не 10, а 12 событий. Любим превосходить ожидания, такие вот мы!