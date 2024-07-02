Просто 10 событий в кавровом Петербурге

Нас часто спрашивают (правда, часто!), чем мы отличаемся от других афиш. Давайте мы просто покажем 10 летних событий из петербуржского Кавра, ок?

Если лекция, то от упоротого палеонтолога или о Страдающем Средневековье

Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многоклеточная жизнь? Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара по... 2 июля Coffee Art Hall от 900₽

Страдания. Рыцари. Зайцы убийцы. Эпоха средних веков часто воспринимается как романтическое время рыцарей, прекрасных дам и замков. Теперь, благодаря мемам и Страдающему Средневековью, мы знаем, что творилось там ... 6 июля Лекторий Artista 1900₽

Если концерт, то под открытым небом

Концерт под звёздами «Interstellar» Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепиано в исполнении талантливого пианиста Станислава Чигадаева, виртуоза к... до 13 сентября Петербургский Планетарий от 1200₽

Если барахолка, то как минимум интеллигентная

Интеллигентная барахолка 120 локальных проектов соберутся на одной площадке, диджеи, мастер-классы, фудкорт. Лето на даче или лето в деревне — такая тема маркета будет в этот раз. Привезут сено, живые цве... c 6 июля по 7 июля Севкабель Порт Бесплатно

Если винная дегустация, то максимально практичная или хотя бы горизонтальная

Как пить вино и не облажаться? Давай разбираться в вине. Как пить, что пить, правда ли для Розе нужно смешать белое и красное, добавляют ли в вино ароматизаторы, как держать бокал, основы дегустации - разберёмс... 21 августа Vinch на Тореза 3500₽

Горизонтальная дегустация Рислинга Дегустируем Рислинги из разных стран преимущественно Нового Света и разбираемся, как терруар влияет на органолептику вина. На встрече будут представлены 6 Рислингов, среди которых... 3 июля Wine & Dine 4500₽

Стендап на корабле или с шотами

Stand Up Прогулка на корабле Stand Up в лучших питерских традициях с элементами речной экскурсии. Великолепие вечернего Питера, подчеркнутое мачтой корабля и отборным смешным материалом. В начале ведущие расс... до 27 июля Причал, Адмиралтейская набережная, 10, теплоход «Москва-85» от 2000₽

ALCO Stand Up Впервые в Петербурге... 6 комиков будут изо всех сил смешить тебя только ради того, чтобы ты смеялся. Казалось бы, всё как обычно, но нет. На каждый взрыв смеха комик будет выпива... 7 июля Popravka от 300₽

Если экскурсия, то с закрытыми глазами или в формате спектакля-променада

Петербург наощупь | Экскурсия с закрытыми глазами О привычных ежедневных маршрутах часто говорят: «Пройду по этой дороге даже с закрытыми глазами». Ощути на себе, каково это – гулять по, казалось бы, знакомым местам, не видя их. В... до 5 октября У правого выхода станции метро Горьковская 1500₽

Ожившая история Особняка Мясникова. Спектакль-променад Особняк Мясникова обладает богатой историей, в которой сменялись лица и события, и все они оживут в одном спектакле. Как узнать где правда, а где фантазии, особенно если рассказ ве... 21 июля Особняк И. Мясникова 5000₽

Если кинопоказ, то специальный, с разрывом сердечка

Спецпоказ «С любовью Антоша». A-One х лекторий'порт Аккуратное и чувственное воспоминание о жизни Антона Ельчина. Фильм представит куратор и исследовательница кино — Диана Абу-Юсеф. После показа пройдет обсуждение и розыгрыш мерча о... 6 июля Севкабель Порт 350₽

Если выставка, то коллективно-диджитальная (бесплатная, кстати)

Эволюция Коллективная выставка-путешествие символически отражает историю взаимоотношений человека и природы — от формирования жизни до сценариев альтернативного будущего. Каждый зал выстав... до 11 августа Галерея «Цифергауз» Бесплатно

P.S. да, в этой подборке не 10, а 12 событий. Любим превосходить ожидания, такие вот мы!