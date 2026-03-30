Откуда берутся нереалистичные требования? Ответ психолога

Мы начали март с непростой темы долженствования в отношениях. На протяжении всего месяца участники каврового комьюнити спорили, обсуждали, шутили на эту тему. Но хочется уже прийти к какому-то выводу, согласен? Чтобы окончательно разобраться, откуда взялись бесконечные списки требований к мужчинам и женщинам, мы обратились за помощью к профессионалу.
Нам поможет Оксана Штыркова — клинический психолог, системный-семейный терапевт.
Тема долженствования мешает понять, как же на самом деле выстроить свои желания, как найти свои потребности и как разговаривать с другим человеком, без предъявления «ты должен» или «ты должна».
И составить единый список, какой же на самом деле хороший мужчина и хорошая женщина, просто невозможно. Бесконечные критерии с точки зрения внешнего вида, поведения в быту, социального успеха…
Так откуда берутся списки требований?
- Первое — это горький и травматичный опыт прошлых отношений, когда человек понимает, что в следующих отношениях он так не хочет. Например, не хочет постоянно обеспечивать быт или обеспечивать финансами стабильность семьи.
- Второй момент — это личные фантазии на тему идеального партнёра. Нам нравится визуализировать и наблюдать этот идеальный образ принца или принцессы. Это образ в вакууме, мы даже не знаем, будет ли нам комфортно рядом с таким человеком.
- Третье: отсутствие контакта с собой. Когда люди не понимают, чего они на самом деле хотят. И это не про ответ на вопрос «какого человека я хочу видеть с собой». Здесь нужен ответ на вопрос «а как мне жить с самим собой?». Что я люблю, что я хочу, как мне нравится, как мне не нравится. Как я могу себя поддержать? Как я реагирую на грустные моменты? Как я злюсь? И все эти бесконечные вопросы, которые приближают тебя к тебе. Гораздо удобнее составить список требований к другому, чем найти ответ на вопрос, а как мне с самим собой.
- Четвёртое: отсутствие контакта с реальностью. Например, гораздо проще требовать от партнёра защиты, чем признать, что ты устал. А ещё это про понимание, а будет ли обмен равноценным. Будет ли то, что привношу я, отдано партнёром в том же эквиваленте. И это не про бизнес отношения «ты мне, я тебе». Это про действительно взаимный обмен энергией, временем, ресурсом, которые самые ценные у человека.
А здесь лежит вторая часть нашего разговора с Оксаной, в которой ты узнаешь, как договариваться в отношениях.
Как ощущения, друзья?
Стало ли понятнее, откуда все эти списки требований берутся? Делитесь мнением в комментариях!
Наша редакция хочет в очередной раз поблагодарить «Психодемию» за профессиональный взгляд и бережный подход даже в самых непростых вопросах.
С одной стороны мне хочется узнать как можно больше о девушке, чтобы понять что я теперь буду должен, чтобы как можно быстрее помахать ручкой. Только партнерство ребят, никаких игр в принцессу и обслугу, это погубит вас гораздо быстрее чем вы думаете. А если вы с этой игрой пойдете в брак, это будет экзистенциальный кризис после развода. Вы очнетесь, но это будет слишком дорогой урок в вашей жизни. А с другой стороны, когда выучил все уроки отношений, уже и не хочется идти в отношения 😅