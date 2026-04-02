На одной стороне: учимся договариваться с партнёром

Психолог Оксана Штыркова из «Психодемии» расскажет о том, как строить отношения, в которых тебе точно будет хорошо.

Продолжаем разбирать горячую тему требований в паре вместе с клиническим психологом и системным семейным терапевтом Оксаной Штырковой. И для начала очень хотим прояснить волнующий многих вопрос:

Действительно ли есть различия в психологии мужчин и женщин?

С биологической точки люди не так уж сильно отличаются. Психика у человека работает одинаково. Другой вопрос — в каких условиях рос ребёнок, какие были у него отношения внутри семьи, внутри общества. Какие у него привычки и навыки. Всё это влияет на становление человека.

«Нельзя отрицать, что есть определенные гендерные направленности, которые влияют на восприятие. Например, если мальчик или девочка растут в семьях, в которых есть убеждения относительно поведения мужчины и женщины, они впитывают эти установки, растут с ними».

Каждый проявляет ровно те поведенческие действия, которые помогают ему раскрываться.

И прежде чем мы приступим к обсуждению конкретных советов о взаимопонимании, необходимо выполнить шаг номер ноль, и честно ответить себе на следующие вопросы:

«Зачем тебе на самом деле отношения?» Возможно, в голове будут всплывать картинки красивых, идеальных семей из социальных сетей. Но это всё картинки. Для чего на самом деле тебе отношения? Чтобы чувствовать заботу и любовь? Но для этого нужен просто другой человек, а не отношения. Это вопрос о тебе, о твоих настоящих целях. Не пугайся, если ответить на него легко и быстро не получиться. «Есть ли у тебя сейчас ресурс и готовность встречаться с другим человеком?» Живой человек — это не список зеленых или красных флагов. Живой человек — это человек, у которого может меняться настроение, у которого могут меняться интересы, у которого могут меняться жизненные приоритеты. Готов ли ты встретиться с ним? «Готов ли ты показать себя настоящего другому?» Неидеального, с перепадами настроения, проблемами и тревогами. Готов ли ты быть уязвимым перед другим человеком? Ведь именно поэтому люди прикрываются огромным количеством требований к другому человеку. Потому что вот тот другой, идеальный, он точно сможет разглядеть меня. И мне не придётся прятаться.

Здесь чётко нужно понимать, а как я сам или сама могу быть классным, счастливым в отношениях. И когда ты понял это, возникает следующий вопрос: а как же тогда договариваться?

Как быть на одной стороне и говорить о потребностях без «ты должен»

«Если у тебя есть потребности, тебе нужно их закрывать самому. Часто в кабинете партнеры предъявляют друг другу требование: «я хочу, чтобы ты обо мне заботился!». И когда задается простой вопрос: «а как?», частый ответ — это молчаливое пожимание плечами «ну я не знаю, но найди способ». Не стоит перекладывать эту ответственность на другого человека».

Скорее всего, у тебя сейчас возникло несогласие: «Ну как же так? Неужели мне нельзя просить партнёра об этом?». Важный момент: люди могут просить другого поддержать, позаботиться, сделать что-то. Но важно оставлять пространство для отказа.

Другой человек не обязан полностью удовлетворять тебя. Есть такой важный принцип в отношениях: что чья потребность, тот её и удовлетворяет. Если для тебя важно, чтобы комната перед сном проветривалась, проветривай её. Если тебе важно, чтобы зеркала блестели, помой их. Можно просить другого человека это делать, но указывать ему, что это его обязанность, не справедливо.

Очень важно научиться самому удовлетворять свои потребности, при этом допуская и разрешая другому человеку в этом участвовать. Потому что, когда человек требует удовлетворить его потребности, он сталкивается с отрицанием. Когда он показывает, как сделать так, чтобы ему было хорошо, тогда появляется истинная свобода. Свобода доставить удовольствие другому человеку.

«В заключение мне хотелось бы предложить увидеть перед собой живых настоящих людей. Давай попробуем отказаться от чек-листов того, кто будет идеальным для меня. И попробовать самим стать идеальным для себя. Нужно найти подход к себе, а уже потом выстраивать совместные отношения».

Потому что, если ты знаешь, чего хочешь, и можешь для себя это сделать, то ты показываешь партнёру путь к твоему сердцу.

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