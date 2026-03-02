Любовь превратили в список требований

Ох, ребята!

В преддверии весны-красны и сопутствующих гендерных праздников редакция отправилась шерстить соцсети. Честно сказать, было любопытно, что там с трендами на подарочки, какие события в топе для празднования.

Кто ж знал, что среди букетов, крафтовой бумаги и ресторанных интерьеров затаилась настоящая нечисть! Бдительные граждане делились наблюдениями о тарелочницах и пополамщиках, абьюзерах и манипуляторшах, сынах-корзинах и дочках-просрочках. А самое страшное, по словам очевидцев, оказаться чудовищем может любой.

И вот, понимаете, за окном конец зимы, сердце просит тепла и нежности, а у нас тут сплошное «Следствие вели» с материалами в духе «опознай альфонса по тому, как он дышит» и «её обувь может быть тревожным сигналом».

Словно все должны проходить верификацию. Потому что «настоящий мужчина, он…», «настоящая женщина сразу…» и дальше списки требований, которым позавидовали бы космонавты. Может, ты поможешь разобраться? Действительно ли рост, уровень заработка и круг интересов — правда хорошие критерии, чтобы понять стоящий ли человек? Правда ли есть универсальный ответ на вопросы «как делить счёт» и «кто должен убираться и готовить»?

Ждём твоих списков и рассказов о том, как они срабатывали! А ещё историй об удивительных существах противоположного пола, которые тебе попадались. Ведь самое главное в любой охоте на ведьм — понять, а существуют ли ведьмы вообще.

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