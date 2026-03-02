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Любовь превратили в список требований

Приходи, чтобы окончательно разобраться, кто кому что должен.

Ох, ребята!

В преддверии весны-красны и сопутствующих гендерных праздников редакция отправилась шерстить соцсети. Честно сказать, было любопытно, что там с трендами на подарочки, какие события в топе для празднования.

Кто ж знал, что среди букетов, крафтовой бумаги и ресторанных интерьеров затаилась настоящая нечисть! Бдительные граждане делились наблюдениями о тарелочницах и пополамщиках, абьюзерах и манипуляторшах, сынах-корзинах и дочках-просрочках. А самое страшное, по словам очевидцев, оказаться чудовищем может любой.

И вот, понимаете, за окном конец зимы, сердце просит тепла и нежности, а у нас тут сплошное «Следствие вели» с материалами в духе «опознай альфонса по тому, как он дышит» и «её обувь может быть тревожным сигналом». 

Словно все должны проходить верификацию. Потому что «настоящий мужчина, он…»,  «настоящая женщина сразу…» и дальше списки требований, которым позавидовали бы космонавты. Может, ты поможешь разобраться? Действительно ли рост, уровень заработка и круг интересов — правда хорошие критерии, чтобы понять стоящий ли человек? Правда ли есть универсальный ответ на вопросы «как делить счёт» и «кто должен убираться и готовить»?

Ждём твоих списков и рассказов о том, как они срабатывали! А ещё историй об удивительных существах противоположного пола, которые тебе попадались. Ведь самое главное в любой охоте на ведьм — понять, а существуют ли ведьмы вообще.  

Погнали в комменты?

Комментарии

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Настасия
15 апреля, 16:33

В общении цепляет за человека именно отсутствие каких-то установок и требований. Если М на свидании, в описании профиля, в переписке не выкатывает списочек - green flag Сразу отворачивает от профилей, где подобные списки есть. И руководствуюсь тем же по отношению к М - никто никому ничего не должен, в отношениях/общении исключительно по обоюдному желанию и согласию

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Саша | Kaver Team
16 апреля, 15:46

Настасия, понимаемо! Когда список требований есть, то будто на собеседование, а не на свидание идёшь 😅

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Ирина
14 апреля, 02:09

И вообще считаю всегда возможно договориться. Наверное слушать и слышать это самое важное в отношениях. Зачастую, мы слушаем но слышим свои мысли по поводу услышанного.

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Саша | Kaver Team
16 апреля, 15:43

Ирина, самое важное - и самое трудное! Кажется: чего проще, внимательно слушать близкого. но на деле ОЧЕНЬ трудно иметь под него какую-то пустоту в голове и сердце и не засовывать в него себя X-D

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Ирина
14 апреля, 02:06

Так интересно читать коментари(сама статья тоже весьма) Понятие долженствования в отошениях вообще сложное. На мой взгляд, чувство "должен/должна" возникает из-за страхов, которые , в свою очередь, формируются в неудавшихся предыдущих отношениях. В качестве примера: если партнёр не мог закрыть потребность в создании ощущения безопасности возникнет более острое желание получить ощущение безопасности с новым партнёром. Как следствие требования -"ты должен меня встретить после работы" и прочее. Или, к примеру, если в прошлых отношениях партнёр не проявлял достаточно заботы в быту/во время болезни и то в следующих отношениях человек может искать более заботливого партнёра. Это идёт из внутренней боли. Из дефицита который может формируется и как внутри семьи и на работе и в социуме. Важно иметь адекватные ожидания. Осознавать свой внутренний дефицит внимания и заботы. И словами , открыто говорить о своих потребностях внутренних. Так же важно понимать возможность отказа.

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Саша | Kaver Team
16 апреля, 15:42

Ирина, очень мудрое наблюдение! Требования действительно часто выглядят именно как попытка подстраховаться, как-то обезопасить себя - "обещай, что не сделаешь мне так больно как мне уже делали". Есть ощущение, что ключ к решению этой ситуации выглядит немного пугающе: нужно признать, что мои потребности - моя забота и мне никто ничего не должен. Если честно, при первом столкновении с этой концепцией становиться плохо, потому что все мы хотим заботы, внимания, поддержки. Хочется воскликнуть: "круто, а зачем отношения вообще тогда?!" Но потом понимаешь, что давая другому человеку СВОБОДУ о тебе заботиться и радовать тебя (а это работает тогда, когда ты сам можешь свои потребности закрывать) - ты получаешь то самое доверие и гармонию. :-) Кажется, как-то так.

А
Аноним
14 марта, 22:15

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Гриша
16 марта, 14:14

и не поспоришь ((

А
Аноним
11 марта, 01:30

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Гриша
11 марта, 16:35

Вселенная 25)) нам такое в школе показывали)

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Анастасия
10 марта, 20:38

Ооо, какая интересная тема:) Я прошлой весной даже исследование проводила про знакомства. Результаты плачевные, если честно, но тут может просто выборка подкачала. По факту: когда впервые увидела своего будущего мужа, практически плюнула в душу мирозданию с презренным вопросом: "Ты шутишь, да? Это что вообще?". Но химия дала знатного леща моему высокомерию и вот уже 15 лет живу в счастье. А свои списки о том, каким "должен" быть мужчина, ребёнок, работа, жизнь можно написать поржать и сжечь. Потому что: А - всё будет иначе Б - даже, если вначале список будет работать, люди постоянно меняются. Даже клетки полностью обновляются за 7 лет. Так что... Нет, ещё надо с другой стороны заглянуть. Эти списки, скорее всего, обеспечивают некоторую внутреннюю безопасность. Структурируют понимание того, как со мной можно, как со мной нельзя, с чем я готова мириться и договариваться, а что табу ващеникада. Получается, что нужен внутренний компас "защита от использования меня", но это же про нас.

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Аня
11 марта, 13:16

Анастасия, понравились ваши мысли и отдельно метафора про компас

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Анастасия
07 марта, 14:21

Думаю, тут нужно различать список требований общества и список качеств партнёра, который важен именно для тебя. Лично для меня важен второй список. Есть вещи, которые меня отталкивают на подсознательном уровне, как что-то во внешности, например, или выбор, который делает человек по жизни. И есть вещи, которые наоборот притягивают. Это по сути та часть химии, которую логически никак не обойти. Я пробовала. У каждого в голове своя картина идеального партнёра и мэтч случается только, когда ты и он оба попадаете большей частью в картины друг друга. Да, многие поддаются общественному мнению. Это беда. Но думаю основная проблема не в этом, а в том что многие хотят от партнёра больше, чем сами ему могут дать. Это завышенные требования, о которых скорее всего речь в статье. Вроде, например, размера зп, втрое, а то и в 10 раз больше, чем у самого человека. Или супер параметров фигуры, когда сам человек не поддерживает свою форму. В таких случая шанс попасть в картину партнёра, скажем так, мал.)

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Ася | Kaver Team
05 марта, 15:55

Говорят, "человеку нужен человек", но нигде не написано, что человек должен...и дальше эти самые требования (прочные, четкие, как истина в последней инстанции). Так может уже расслабиться и понять, что никто никому ничего не должен? Даже, если очень сильно хочется навизуализировать себе того самого человека по средствам списка в заметках, доски желаний и рисований на песке, в тот день, когда вы встретитесь, в самую последнюю очередь ты вспомнишь, что шо-то там визуализировал, простихоспади, по требованиям.

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Саша | Kaver Team
05 марта, 14:53

Я сейчас читаю комменты и вот о чем думаю: все вопросы о требованиях базируются на постулате, что человек ЗНАЕТ, чего хочет (вопросы завышенности, заниженности ожиданий - не суть). Нас как будто бы лишили роскоши не знать. Сомневаться. И вот вопрос, а эти пресловутые требования - это вообще требования живых людей, или какая-то картонная маска, которую они надели потому что "не знаешь, что ищешь?! А чего припёрся? Возвращайся, когда поймёшь, это всё не серьёзно".

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Galina
04 марта, 18:56

Мне кажется, каждый по себе подбирает. У кого-то требования: «быть на одной волне», а у кого-то размер груди или кошелька. Вопрос что стоит первым зависит от ожиданий с которыми человек идет в знакомство. По мне так любые отношения это обмен. Время, энергия, что-то материальное, не важно. И отношения не складываются, если кто-то чувствует что вкладывается сильнее. Кароч, близкие люди, преумножают друг друга, так я думаю. Главное честно ответить на вопрос чего хочешь от взаимодействия

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Рудакова Полина
04 марта, 03:05

Не знаю , я такое не смотрю. Попадаются только приколы- пародии про этих " сыночек- корзиночек". Ну это просто, чтобы посмеяться, такой прикольный собирательный образ, только и всего)) Мне кажется - не надо относится к этому серьезно. Ну а если тебе человек не подходит, ну просто он не подходит ТЕБЕ)) Полно и других людей) Удачи всем в поисках " своих людей" 😉

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Юджин
03 марта, 22:48

К несчастью, и это видно из комментариев, в нашем обществе это уже норма. Норма писать требования и норма отвергать требования. Это уже даже не рынок а просто желание потреблять без ответственности. Я вот думаю, что это ведь может быть и сознательным разрушением общества, а не просто тем, что общество само доросло до своего разрушения. Самое важное это то, что вырастили поколения людей которые ждут и требуют отношений и подарков от чужих людей. Романтизация в сознании отношений от каких то супер глупых фильмов, созданных для развлечения, привела к тому, что вот уже случилось. Выживут в глобальном смысле серые мыши, которым не так уж важно кто именно с ними, получается так?) И да, я уже написал об этом книги. )))

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Поли и Геша
03 марта, 21:10

Блин, вы это статьей называете, но это поток созния в соцсетях подростка. Собрали все отвратительные стереотипы и оскорбительные выражения. Непонятно зачем. Просто кровь из глаз и рана в сердце

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Анатолий
04 марта, 16:05

Поли, понятно зачем собрали. Показать проблему нашего вымирающего общества, поискать вместе решение. Если вы не видите проблемы, это не значит, что её нет. Я вот её очень остро вижу. Общество потребления без ответственности - точно. Вот я, например, задаю даме при знакомстве несколько вопросов, а заодно пытаюсь узнать её возраст. В ответ слышу: "Вы ко всем дамам потребительски относитесь?" Выходит, что с одной стороны я и правда не вслепую тащу кота из мешка, а пытаюсь предугадать возможные проблемы при дальнейшем знакомстве и это называется "потребительское отношение". Возраст меня интересует с целью рождения детей вес - с целью нормального секса, так как лично у меня с толстыми не получается наличие домашних животных - хотел бы даму к себе в квартиру взять, но лающая и грызущая всё вокруг собака мне там не нужна и т.п. Да, получается интеллектуальный подход = потребительское отношение. С другой стороны, дама хочет чтобы её полюбили просто так и без вопросов. Это тоже потребление имхо

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Julia
05 марта, 02:20

Анатолий, мрак))) Ну возраст нормальные женщины обычно не скрывают, то есть, спросить «А сколько тебе лет?» это вполне норм. Тоже самое про домашних животных. Хотя, конечно, постановка вопроса «взять даму в квартиру к себе» 🙈 Вас без квартирные дамы интересует? Может, как-то сначала взять замуж, а потом уже в квартиру?)) Про вес - дело тонкое. Вы готовы прислать фото доказательства, что у вас с размерами все нормально? Может, у нее с маленькими тоже не получается 🤷🏼

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Денис
05 марта, 23:05

Julia, по фоткам Онотолея по моему итак все понятно ..... с толстыми у него не получается 🤭🫣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Саша | Kaver Team
10 марта, 19:03

Поли, да, в этой заметке мы действительно собрали самые неприятные, жестокие и обидные вещи, которые попадаются в соц.сетях. Это больно, согласны. Не только для вас — для всех. Поэтому и хочется разобраться с этим, поговорить с живыми людьми, узнать реальные истории. Мы в Кавре убеждены, что живой честный диалог — лучшее средство для решения любой проблемы и борьбы с обидными несправедливыми стереотипами. Оставайтесь на связи: в конце месяца у нас выйдет большая статья с профессиональным психологом, который как раз расскажет, откуда "все эти отвратительные стереотипы" взялись, что с ними делать и как приходить ко взаимопониманию.

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Роман
03 марта, 21:07

Да уж, современные знакомства все больше похожи на собеседования с пристрастием) а хочется просто теплого человеческого общения

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Анастасия
07 марта, 14:34

Роман, поддерживаю. Лучше выбрать что-то в Кавре и сходить вместе, чем сидеть в кафе на собеседовании. Потому что собеседование можно и не пройти, зато можно хорошо провести время вместе. Знакомиться лучше в непринуждённой обстановке. А там глядишь, и снова можно будет куда-то вместе сходить 👌

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Гиви Шерозия
03 марта, 21:06

А я лишь созерцаю иногда. Писать без ответов кому-то, кто нравится надоело и отвечать тем кто не нравится тоже, хоть последнее происходит крайне редко. В общем, бесперспективняк ощущаю во всем.:)

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Юзер
03 марта, 18:01

У меня прям прописан список, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. В нём пунктов 30 точно есть. И я считаю, что это совершенно нормально и даже необходимо — понимать, с каким человеком ты был бы готов разделить свою жизнь. Иначе, можно начать соглашаться на что попало… Это не односторонние требования, естественно. Не из позиции: мужчина должен мне всё, а у меня лапки. Этот список составлялся путем горьких опытов. Ну и я тоже стараюсь ему соответствовать. Я думаю, что тут главное — не отлетать далеко от реальности, в иллюзии, и не переходить в крайности. Ну и слушать себя, и пытаться понять, что важно именно тебе, а не что навязывают в соц.сетях .

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Вероника
06 марта, 13:32

Мария, как богинюшка смолвили!

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Аня
03 марта, 12:34

У тебя странный ред флаг, но он работает. Меня сильно бесит, когда первым сообщением спрашивают «что тут ищешь»? Вот каждое такое общение заканчивается хренью. И вопрос сам по себе норм вроде, да? Не знаю как и почему, но с людьми, которые сходу его задают даже первично поболтать норм не получается

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Настасия
15 апреля, 16:29

Алина, ну да. Как будто бы, чтобы быть здесь обязательно надо «что-то» искать :)

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Гриша
03 марта, 10:58

Моя база: — не смотрит постоянно в телефон и вовлечена в беседу — не спрашивает "сколько ты зарабатываешь?" — принимает внимание, комплименты и помощь — интересуется тобой, твоими увлечениями и самое важное: — есть взаимопонимание и ощущение, что вы из одного мира

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