Казань романтическая: знаменитые пары и дома с историей

Вместе с искусствоведом и гидом «Казань глазами инженера» Верой Силкиной рассказываем, как и где познакомились известные казанцы. Получилась идея для прогулки или даже повод влюбиться (и съездить в Казань!)

Казанская художественная школа: Александр Родченко + Варвара Степанова

Карла Маркса, 70

Школа была построена в 1900-1905 годах по проекту архитектора Карла Мюфке. Терем из красного кирпича главным фасадом выходит на улицу Карла Маркса и кажется прямоугольным в плане. Но на самом деле состоит из трёх частей, образующих букву Н. Фасад симметричен с двумя выступающими частями по бокам и входом по центру с полукруглой аркой.



Здание было спроектировано специально для художников с учётом всех необходимых нюансов — в этом его уникальность. Сразу бросаются в глаза остеклённая крыша и выступающая из центра башенка со световым фонарём.

Одной из самых культовых историй любви, начавшихся в стенах школы, стал роман художников-конструктивистов Александра Родченко и Варвары Степановой.



Варвара уже была замужем за архитектором Дмитрием Фёдоровым и поехала в Казань вслед за ним. Они оба поступили в школу. Муж никак не помешал судьбоносной встрече Варвары и Александра, случившейся в 1914. Между влюблёнными не прекращалась переписка, затем они соединились и перевернули мир искусства, став одними из ведущих авангардных художников 1920-х годов.

Чернояровский пассаж: Фатых + Кадрия Каримовы

Кремлёвская, 21

Пассаж был построен в 1900-1901 годах по проекту известного архитектора и мастера стиля эклектики Генриха Руша, но перестроен в 1912 году Степаном Бечко-Друзиным. Фасад здания богат на разнообразные детали, но сохраняет баланс форм за счёт симметрии главного фасада.



В декоре преобладают элементы из барочной архитектуры — к примеру у выступающих боковых частей сделаны разомкнутые лучковые фронтоны. Первый этаж был сделан под торговые помещения, а во внутреннем дворе находились жилые корпуса, соединённые с главным зданием крытыми переходами.



В советский период пассаж превратили коммунальный дом. Как и в любых коммуналках, здесь существовал отдельный маленький мир со своими драмами и историями любви.



С 1931 по 1941 годы квартира №67 в Чернояровском пассаже стала домом для супружеской пары Фатиха и Кадрии Каримовых. Будущий великий поэт встретил свою возлюбленную во время учёбы в Казанском землеустроительном техникуме. К сожалению, им удалось прожить вместе всего 19 лет: война внесла свои коррективы. У них родились две дочери: Ада и Лейла.

Дом печати: Сибгат + Муршида Хакимовы

Баумана, 19

В 1930-1935 годах построили самое крупное конструктивистское здание Казани — Дом печати. Проект был подготовлен архитектором Семёном Пэном, уже построившим несколько зданий, связанных с областью печати.



Постройка состоит из трёх частей, каждая из которых отвечает определенной функции. В части, выходящей на Баумана, находились редакции ведущих изданий республики, а весь первый этаж занимал книжный магазин.



Дом печати был устроен как эффективное производство: из редакций по соединительному корпусу материалы сразу передавались в полиграфию на печать. Сложный план и соответствие каждой части определённой функции — одни из основных черт конструктивизма.

Здесь, в Таткнигоиздате (окончив в 1937 году Казанский педагогический институт) работал поэт Сибгат Хаким. Он был редактором юношеско-детской литературы и литсотрудником журнала «Совет эдэбияты».



Именно там он и встретил свою любовь и будущую жену Муршиду. Она подрабатывала написанием стихов и принесла однажды в редакцию свои сочинения. С первой встречи они уже не расставались и прожили вместе счастливые 47 лет.



Театр оперы и балета им. М.Джалиля: Пётр Сенников-Сперанский + Любовь Сперанская-Штейн

Пл. Свободы, 2

Строительство было начато в 1936 году по проекту москвичей Н.А. Скворцова и Н.А. Круглова. До 1940 года была закончена лишь кирпичная кладка стен до карниза, а потом здание законсервировали.



После войны в 1946 году работы по строительству театра возобновились, но была пересмотрена концепция оформления и в проект ввели татарского архитектора Исмагила Гайнутдинова. Главным изменением, предложенным Гайнутдиновым, был фронтон с декоративно-скульптурным сюжетом.



Сохранив уже построенный основной объём через детали оформления, архитектор постарался раскрыть тему национального в советской архитектуре. В деталях рельефов на фасаде узнаются мотивы татарского декоративно-прикладного искусства.

С театром оперы и балета свою жизнь связали супруги и художники Пётр Сенников-Сперанский и Любовь Сперанская-Штейн.



Во время войны Любовь была эвакуирована из Ленинграда в Казань, где знакомый скрипач познакомил её с Петром Сперанским, который был главным художником театра.



Любовь не имела художественного образования, но любила рисовать и её работы заинтересовали уже зрелого мастера. Он пригласил девушку работать вместе и вскоре творческий союз перерос в любовь.



В Казани любовь ощущается в каждом вдохе, в каждом взгляде и в каждом шаге по её живописным улицам. Набережные, парки и озёра, уютные улочки создают атмосферу романтики и гармонии.



В Кавре ты сможешь найти пару для исследования любовных закоулков Казани и встретить любовь всей своей жизни (ну, или хотя бы компаньона по прогулкам :))



Экскурсии от «Казань глазами инженера» помогут насладиться видом древних мечетей и соборов, узнать историю разрушенных зданий, почувствовать дыхание истории и вместе с любимым человеком открыть для себя новые уголки прекрасного города.

Соавтор статьи: Алёна Комарова

