Подробно рассказываем про лучшие панорамные рестораны с видом на крыши в Санкт-Петербурге. Топ лучших ресторанов с красивым видом на город.

Что будет в статье:

Крыша 18

Панорамный ресторан с открытой террасой и высокими окнами порадует тебя видом на Пироговскую набережную, Большую Неву и гостиницу «Санкт-Петербург».

Кухня в ресторане интернациональная – от стейка до роллов. Барная карта отличается большим выбором напитков, а также линейкой авторских коктейлей.

Для ценителей личного пространства и камерности работают приватные гостиные и VIP-комнаты.

Средний чек – 1800 рублей (без напитков).

Адрес: Петроградская наб., 18

Terrassa

Видовой ресторан с террасой на крыше в самом сердце Петербурга рядом с Невским проспектом. Отсюда открывается вид на исторический центр города: Казанский собор, Спас на Крови и Дом Зингера.

В меню – американская, французская, итальянская, тайская, китайская, японская, русская кухни. Здесь же работает открытая кухня, и ты своими глазами можешь увидеть, как готовится твоя еда.

Средний чек – 2800 рублей (без напитков).

Адрес: Казанская ул., 3

F11

F11 – атмосферный панорамный ресторан, где тебе откроется захватывающий вид на петербургские крыши с 18 этажа отеля «Азимут». Это почти смотровая площадка, с которой ты увидишь Исаакиевский собор, историческую часть города, Финский залив и «Лахту-Центр».

В F11 подают авторскую кухню и коктейли.

Приходи вкусно поесть и полюбоваться ночным пейзажем Питера под томные джазовые мелодии, которые играют в ресторане по вечерам живой музыки.

Средний чек – 2000 рублей (без напитков).

Адрес Лермонтовский пр. 43/1

Commode

Ресторан в центре с панорамным видом и самой большой террасой в городе, с которой открывается вид на петербургские крыши.

Commode отличается широким выбором блюд авторской кухни и артистичной подачей, а любителей попеть и потанцевать ждет караоке, живая музыка и вечеринки.

Средний чек – 1500 рублей (без напитков).

Адрес: Невский пр., 47

Блок

Если ты в поисках мясного и эстетичного панорамного вида, то заходи в «Блок». Это многоуровневый ресторан, где ты сможешь насладиться хорошим стейком и понаблюдать за изменчивым питерским небом сквозь большие окна или с открытой террасы ресторана.

В меню ты найдешь более 20 видов стейка и деликатесы.

Зал ресторана также погружен в «мясную» эстетику. В ожидании заказа ты сможешь своими глазами увидеть, как происходит сухое вызревание кусков мяса в специальном прозрачном шкафу прямо в зале.

Средний чек – 4000 рублей (без напитков).

Адрес: Потёмкинская ул., 4

Этаж 41

Видовой ресторан с воздушным декором и таким же расположением на высоте 150 метров. Отсюда ты сможешь наблюдать панорамный вид на Петербург и насладиться блюдами европейской, русской и азиатской кухни.

Изюминки интерьера – обитая одеялами, «облачная» барная стойка, большое количество зелени в подвесных горшках, украшенные мхом стены и неоновое свечение.

Отдельно от общих помещений работает зона караоке для самых голосистых.

Средний чек – 3000 рублей (без напитков).

Адрес: пл. Конституции 3/2

Solaris Lab

Уютное арт-местечко и кафе с красивым видом под крышей бывшего Калинкинского пивоваренного завода, откуда открывается панорама на верфи Адмиралтейского района и питерские крыши. Насладиться пейзажем можно изнутри кофейни или с высоты открытой террасы.

В афише Solaris Lab всегда много самых разных мероприятий – презентации, вечеринки, концерты.

Средний чек – 250 рублей (без напитков).

Адрес: ул. Курляндская 49

Чердак художника

Небезызвестный ресторан Санкт-Петербурга, который славится своим фондю, уютным интерьером и видовой террасой на набережную канала Грибоедова и Банковский мост.

Как мы уже сказали, фишка заведения – фондю из самых разных продуктов. Помимо этого, меню ресторана состоит из европейской кухни и десертов от шефа.

Средний чек – 1500 рублей (без напитков).

Адрес: ул. Ломоносова 1/28

Небо и вино

Демократичный винный бар и кафе на крыше в самом центре Петербурга, где ты найдешь более 100 наименований вина со всего мира и потрясающий панорамный вид.

В заведении есть основной и панорамный зал с видом на город. В теплое время года открыта терраса.

Здесь ты сможешь не только полюбоваться закатом с бокалом вина, но и закрепить удовольствие блюдами итальянской и петербургской кухни.

Средний чек – 1400 рублей (без напитков).

Адрес: пер. Пирогова, 18

Вино и вода

Ресторан авторской кухни «Вино и вода» расположился сразу на двух этажах отеля Hotel Indigo.

На 8 этаже оборудована теплая терраса на крыше, так что здесь можно круглый год любоваться ключевыми достопримечательностями Питера: Исаакиевским собором, Спасом на Крови, Петропавловской крепостью, крейсером «Аврора», Смольным собором и «Лахта Центром».

Средний чек – 2300 рублей (без напитков).

Адрес: ул. Чайковского, 17

Хорошие люди романтики

В уютном ресторанчике на Приморской тебя ждет вид на залив и меню здорового питания. Здесь много блюд с добавлением орехов и овощей, в том числе стейки из тыквы. В общем, романтика с пользой для желудка обеспечена.

Средний чек – 800 рублей (без напитков).

Адрес: Вилькицкий бульвар 4, стр.1

Puberty

Ресторан-пивоварня с панорамным видом на Неву порадует большим выбором пенного по традиционной чешской рецептуре, в том числе пивом с 400-летней историей. Пиво подается в зал с пылу с жару прямо из бродильного цеха.

В меню ресторана европейская классика и новые тенденции, а также любимая многими японская кухня.

Средний чек – 1350 рублей (без напитков).

Адрес: наб. Выборгская, 47

Red Roof

Яркий ресторан на крыше дизайнерского Red Stars с панорамным видом на набережную реки Пряжки и исторический центр Петербурга.

В цветастом антураже под открытым небом ты сможешь попробовать русскую и европейскую кухню, а также авторские коктейли.

Средний чек – 1600 рублей (без напитков).

Адрес: наб. реки Пряжки, 30

Jungle Cafe

Это не просто кафе на крыше, это настоящий зеленый оазис спокойствия среди каменных джунглей. Здесь есть теплица с коллекцией тропических растений, а в летнее время работает открытая веранда, откуда разворачивается живописный вид на Казанский собор и Дом Зингера.

В Jungle Cafe можно попробовать азиатскую кухню с авторской подачей, а также организовать ранний завтрак.

Средний чек – 1200 рублей (без напитков).

Адрес: наб. канала Грибоедова, 18-20

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