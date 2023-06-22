Лучшие мероприятия июня 2023 года в Санкт-Петербурге

Мы не знаем, где купаться в Ленобласти, но знаем, как весело скоротать жаркие июньские деньки в Санкт-Петербурге. Специально для тебя мы собрали интересные и популярные события в регулярной подборке от Kaverafisha. Тебе осталось только выбрать.

Что будет в статье:

Выставки

Цени моменты и проживи их эстетично. Смотри топ самых популярных платных и бесплатных выставок и бери на вооружение, куда сходить в отпуске.

Спектакли

Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек. Начни с «Грибов», а дальше как пойдет.

Концерты

Возьми паузу и отправляйся в путешествие по музыкальным волнам нашей концертной подборки.

Вечеринки

Жаркий питерский июнь радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое».

Кино

Кино в Петербурге – отдельный вид прекрасного. Если есть желание посмотреть старые и новые хиты в прикуску со вкусной едой, интересной лекцией или беседой, то заглядывай в подборку.

Stand Up

Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Заглядывай в подборку лучших стендапов месяца и выбери свое «лекарство» от грусти.

Есть и пить

Если духовной пищи недостаточно, то обрати внимание на топ-события со всякими вкусностями.

Надеемся, ты нашел, что искал. Смотри еще больше событий в афише!