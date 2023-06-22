Лучшие мероприятия июня 2023 года в Санкт-Петербурге

Выставки
Цени моменты и проживи их эстетично. Смотри топ самых популярных платных и бесплатных выставок и бери на вооружение, куда сходить в отпуске.
Вас ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искусства, рукописи, тиражая графика и артефакты, связанные с историей манги. Как связаны японская манга и коми...
«Третье место» представляет кураторский проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся». Тема – встреча человека с Другим (человеком, животным, иной самостью), человека с искусством, место...
Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...
от 400₽
В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...
Выставка «Артефакт» в галерее One’s Mind представляет работы 5 художниц из Москвы и Санкт-Петербурга, изучающих связь человека и предметного мира. Используя разные техники и материалы, участницы про...
Выставка «Дурак» станет продолжением проекта «Кровь с молоком to go», проходившего в галерее летом 2021 года. В новой экспозиции автор предлагает выйти за пределы нашего пространства и времени, чтобы ...
Arts Square Gallery совместно с кураторской группой STURM открывают выставку произведений из металла «Температура плавления». 17 петербургских авторов представлены в едином пространстве: пятиметрово...
Спектакли
Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек. Начни с «Грибов», а дальше как пойдет.
Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...
от 900₽
Спектакль по мотивам пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Жуткова...
от 800₽
Внимание: отмена спектакля. Спектакль по мотивам всемирно известного романа-ант...
от 1000₽
Проведите вечер в атмосфере абсолютного ретро гламура! Самые яркие и запоминающиеся номера нашего репертуара мы собрали в заключительной программе этого сезона: зажигательный и манящий бурлеск в дух...
Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той...
Концерты
Возьми паузу и отправляйся в путешествие по музыкальным волнам нашей концертной подборки.
Ночной музыкальный марафон резидентов Клуба Музыкантов Особняка Мясникова. В ко...
1000₽
«Юность» приглашает на праздничное открытие летней террасы с потрясающим видом на Петербург. Утопающая в зелени летняя терраса, блюда от шеф-повара, счастливые улыбки родных и друзей. В программе вы...
На несколько дней в Ленинградской области вырастает город, который живет в атмосфере единения с природой и окружающими город путешественников Hello Camper. Он населен увлечёнными жизнью и любовью к п...
Это музыкальный фестиваль талантливых артистов, которые уже собирают крупнейшие залы поклонников по всей России или только начинают свой творческий путь. Участники фестиваля: Мукка, Щенки, найтивыхо...
Московская группа Shakti Loka готовится к экзистенциальному событию в своей куль...
от 1400₽
Внимание: перенос концерта на 30 июля 2023г. 17:00. Трек "Голодный пес" стал пр...
от 990₽
«Музыка из кино на органе» зазвучит для вас еще более проникновенно и загадочно ...
от 900₽
Вечеринки
Жаркий питерский июнь радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое».
22 июня черный метал вновь сотрясет стены нового клуба MOD при помощи своих адептов: SYMD - это детище вязких болот, дремучих лесов и сырых туманов. Безвременье веков пронзает зов NEDRUGH, он ждёт ...
В программу BAT-YAM Party входит бесплатный бар & закуски, невероятный DJ сет, зажигательный МС, выступление от молодых, набирающих популярность исполнителей и специального SECRET GUEST со своими хита...
Погрузись в океан веселья и элегантности на вечеринке "Жемчужная"! Тебя ждет музыкальная атмосфера, за которую отвечают диджеи, welcome drinks — фруктовая Сангрия на протяжении всего вечера, запечатл...
Тебе уже надоели однотипные рейвы и тусовки, на которых ты слышишь одно и тоже? Хочется вспомнить культуру счастливой эпохи 00-х и треки, что ты слышал тогда по MTV? В тёплую летнюю пору «Вечеринка Н...
В планах: незабываемая ночь с танцами до утра. Будем ждать тебя на лучшей площад...
от 600₽
VNVNC - ты знаешь эти пять букв, мэн текст другой, но суть одна 5 букв, 5-й де...
от 600₽
Кино
Кино в Петербурге – отдельный вид прекрасного. Если есть желание посмотреть старые и новые хиты в прикуску со вкусной едой, интересной лекцией или беседой, то заглядывай в подборку.
Ты услышишь авторские аранжировки популярных голливудских фильмов, мюзиклов и му...
1500₽
Киноклуб «Рэдрам» приглашает в мир авторского кинематографа. С полным расписанием можно ознакомиться в афише. Мероприятие будет проходить в пространстве Linza, которое делится на две зоны – зал для...
О фильме: Фильм об авантюристе, который выдал себя за знаменитого режиссера Мохсена Махмальбафа, проник в зажиточный дом (якобы для съемок) и был арестован по подозрению в мошенничестве и грабеже. Суд...
В это воскресенье на площадке «Винного склада» показывают «Прекрасную эпоху» Николя Бедоса 2019 года. Фильм идет на языке оригинала с субтитрами. О фильме: Что, если бы ты мог отправиться в любое вре...
В эту пятницу арт-лаборатория «Эхо» приглашает на просмотр сюрреалистической черной комедии братьев Коэн «Бартон Финк» (приз за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и Золотая пальмовая ветвь Каннс...
Stand Up
Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Заглядывай в подборку лучших стендапов месяца и выбери свое «лекарство» от грусти.
Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...
580₽
У нас выступит Андрей Хватков — врач-психиатр, блогер и писатель в одном лице, который подготовил для тебя не просто лекцию, а психстендап! В рамках этого интригующего мероприятия мы узнаем: Кто така...
Ярослава Тринадцатко — резидент Stand Up Club №1, участница StandUp на ТНТ, «Com...
от 800₽
Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. ...
650₽
Сольный стендап-концерт Самвела Гиновяна — финалиста проекта «Открытый микрофон»...
от 1200₽
Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Комика, который по...
от 1500₽
Есть и пить
Если духовной пищи недостаточно, то обрати внимание на топ-события со всякими вкусностями.
Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую встречу, где ты познакомишься с необычным сочетанием крафтового сыра и фруктовых горчиц. Фруктовые горчицы – особо утонченная глава гурманства. ...
Макарон — сладкие пирожные с хрустящей корочкой и мягкой, тающей во рту сердцевиной. Считается, что приготовить правильный и вкусный «макарон» сложно, и сделать это могут только настоящие профессиона...
Грузинская кухня это не только шашлык, лобио, сациви и хинкали. Это еще и знаменитая выпечка. Тающие во рту хачапури, пироги с разнообразными начинками, кукурузные лепешки мчади — неотъемлемая часть г...
Вместе с шеф-поваром участники занятия будут постигать все тонкости создания настоящей домашней пасты «от и до» и самостоятельно приготовят сразу несколько блюд с ее использованием. В меню мастер-кла...
Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...
2100₽
Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...
2100₽
Сырный клуб Art Du Gout приглашает совершить ночную трёхчасовую прогулку с дегустацией на яхте и полюбоваться разведением мостов с самого выгодного ракурса – Невы. Процесс разведения главных мостов в...
Фестиваль вин сочного юга и маркет локальных проектов на Винном складе. В субботу Винный Склад х На Вина! проведут большую дегустацию главного винного тренда – new wave итальянского виноделия, он же ...
Дегустация вина — это не просто технический процесс, это настоящее искусство. ...
3500₽
Шенен Блан – белый сорт винограда, который не находится у всех на слуху. Его счи...
3500₽
Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...
3850₽
Особняк Мясникова приглашает стать гостем события уникального камерного формата:...
4000₽
Надеемся, ты нашел, что искал. Смотри еще больше событий в афише!