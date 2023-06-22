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Лучшие мероприятия июня 2023 года в Санкт-Петербурге

Мы не знаем, где купаться в Ленобласти, но знаем, как весело скоротать жаркие июньские деньки в Санкт-Петербурге. Специально для тебя мы собрали интересные и популярные события в регулярной подборке от Kaverafisha. Тебе осталось только выбрать.

Что будет в статье:

  1. - Выставки
  2. - Спектакли
  3. - Концерты
  4. - Вечеринки
  5. - Кино
  6. - Stand Up
  7. - Есть и пить 

Выставки

Цени моменты и проживи их эстетично. Смотри топ самых популярных платных и бесплатных выставок и бери на вооружение, куда сходить в отпуске.  

по подписке
Искусство «Манга»
Искусство «Манга»

Вас ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искусства, рукописи, тиражая графика и артефакты, связанные с историей манги. Как связаны японская манга и коми...

по подписке
Я всегда знал, что мы встретимся
Я всегда знал, что мы встретимся

«Третье место» представляет кураторский проект Алексея Масляева «Я всегда знал, что мы встретимся». Тема – встреча человека с Другим (человеком, животным, иной самостью), человека с искусством, место...

Выставка в Анненкирхе «Сотворение»
Популярное
Выставка в Анненкирхе «Сотворение»

Масштабная экспозиция, где ты сможешь прикоснуться к руке Бога и дотянуться до ...

до
Анненкирхе

от 400₽

по подписке
Нет повода унывать
Нет повода унывать

В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...

по подписке
Артефакт
Артефакт

Выставка «Артефакт» в галерее One’s Mind представляет работы 5 художниц из Москвы и Санкт-Петербурга, изучающих связь человека и предметного мира. Используя разные техники и материалы, участницы про...

по подписке
Дурак
Дурак

Выставка «Дурак» станет продолжением проекта «Кровь с молоком to go», проходившего в галерее летом 2021 года. В новой экспозиции автор предлагает выйти за пределы нашего пространства и времени, чтобы ...

по подписке
Температура плавления
Температура плавления

Arts Square Gallery совместно с кураторской группой STURM открывают выставку произведений из металла «Температура плавления». 17 петербургских авторов представлены в едином пространстве: пятиметрово...

по подписке
Выставка «Хозяин Арктики»
Выставка «Хозяин Арктики»

В Петербурге откроется выставка, посвящённая белым медведям. Выставка «Хозяин Арктики» проходит в Российском государственном музее Арктики и Антарктики. Здесь можно будет увидеть архивные фотографии,...

Спектакли

Укройся от солнца в темных залах питерских театров. К твоим услугам постановки летнего сезона на разный вкус и кошелек. Начни с «Грибов», а дальше как пойдет.

Лес. Грибы
Популярное
Лес. Грибы

Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная...

Площадка 51

от 900₽

ЧВЗК, или как Аня папу в РАЙцентр везла
ЧВЗК, или как Аня папу в РАЙцентр везла

Спектакль по мотивам пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Жуткова...

Социально-художественный театр

от 800₽

[отменено] 1984. Наша новая счастливая жизнь
[отменено] 1984. Наша новая счастливая жизнь

Внимание: отмена спектакля. Спектакль по мотивам всемирно известного романа-ант...

Площадка 51

от 1000₽

по подписке
Классическое шоу бурлеск «Золото сирен» | 23 июня
Классическое шоу бурлеск «Золото сирен» | 23 июня

Проведите вечер в атмосфере абсолютного ретро гламура! Самые яркие и запоминающиеся номера нашего репертуара мы собрали в заключительной программе этого сезона: зажигательный и манящий бурлеск в дух...

по подписке
Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той...

по подписке
Взболтать, но не смешивать | 17 июня
Взболтать, но не смешивать | 17 июня

Главная героиня – личность с двойным дном – Эвелина Любицкая. Эвелина – автор инста-блога. Она считает себя экспертом в отношениях с мужчинами и делится своими размышлениями с общественностью. На са...

Концерты

Возьми паузу и отправляйся в путешествие по музыкальным волнам нашей концертной подборки. 

Музыкальный марафон белых ночей в особняке
Музыкальный марафон белых ночей в особняке

Ночной музыкальный марафон резидентов Клуба Музыкантов Особняка Мясникова. В ко...

Особняк И. Мясникова

1000₽

по подписке
Открытие летней террасы на крыше ресторана «Юность» | 23 июня
Открытие летней террасы на крыше ресторана «Юность» | 23 июня

«Юность» приглашает на праздничное открытие летней террасы с потрясающим видом на Петербург. Утопающая в зелени летняя терраса, блюда от шеф-повара, счастливые улыбки родных и друзей. В программе вы...

по подписке
Hello Camper
Hello Camper

На несколько дней в Ленинградской области вырастает город, который живет в атмосфере единения с природой и окружающими город путешественников Hello Camper. Он населен увлечёнными жизнью и любовью к п...

по подписке
Фестиваль «Будущее»
Фестиваль «Будущее»

Это музыкальный фестиваль талантливых артистов, которые уже собирают крупнейшие залы поклонников по всей России или только начинают свой творческий путь. Участники фестиваля: Мукка, Щенки, найтивыхо...

Shakti Loka. Точка наблюдателя
Shakti Loka. Точка наблюдателя

Московская группа Shakti Loka готовится к экзистенциальному событию в своей куль...

FreeDom

от 1400₽

Soda Luv & Seemee
Soda Luv & Seemee

Внимание: перенос концерта на 30 июля 2023г. 17:00. Трек "Голодный пес" стал пр...

Sound

от 990₽

Музыка из кино на органе. Ночной концерт | 8 июня
Музыка из кино на органе. Ночной концерт | 8 июня

«Музыка из кино на органе» зазвучит для вас еще более проникновенно и загадочно ...

Анненкирхе

от 900₽

Вечеринки

Жаркий питерский июнь радует такими же жаркими вечеринками. Мы собрали самое «горяченькое».

по подписке
Blackground
Blackground

22 июня черный метал вновь сотрясет стены нового клуба MOD при помощи своих адептов: SYMD - это детище вязких болот, дремучих лесов и сырых туманов. Безвременье веков пронзает зов NEDRUGH, он ждёт ...

по подписке
BAT-YAM Party
BAT-YAM Party

В программу BAT-YAM Party входит бесплатный бар & закуски, невероятный DJ сет, зажигательный МС, выступление от молодых, набирающих популярность исполнителей и специального SECRET GUEST со своими хита...

по подписке
Жемчужная вечеринка
Жемчужная вечеринка

Погрузись в океан веселья и элегантности на вечеринке "Жемчужная"! Тебя ждет музыкальная атмосфера, за которую отвечают диджеи, welcome drinks — фруктовая Сангрия на протяжении всего вечера, запечатл...

по подписке
Вечеринка Нулевых
Вечеринка Нулевых

Тебе уже надоели однотипные рейвы и тусовки, на которых ты слышишь одно и тоже? Хочется вспомнить культуру счастливой эпохи 00-х и треки, что ты слышал тогда по MTV? В тёплую летнюю пору «Вечеринка Н...

GOS fest
GOS fest

В первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы; на второй д...

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Ласточка

от 800₽

Saint Party
Saint Party

В планах: незабываемая ночь с танцами до утра. Будем ждать тебя на лучшей площад...

Центр перемещений во времени «KOD», улица Комсомола д. 2

от 600₽

Пятница в VNVNC
Пятница в VNVNC

VNVNC - ты знаешь эти пять букв, мэн текст другой, но суть одна 5 букв, 5-й де...

VNVNC

от 600₽

Кино

Кино в Петербурге – отдельный вид прекрасного. Если есть желание посмотреть старые и новые хиты в прикуску со вкусной едой, интересной лекцией или беседой, то заглядывай в подборку.

Киновечеринка с фуршетом «Музыка Голливуда»
Киновечеринка с фуршетом «Музыка Голливуда»

Ты услышишь авторские аранжировки популярных голливудских фильмов, мюзиклов и му...

Салон "АртСтандарт", Казанская ул, 7В, оф. 208

1500₽

по подписке
Ночь кино | 24 июня
Ночь кино | 24 июня

Киноклуб «Рэдрам» приглашает в мир авторского кинематографа. С полным расписанием можно ознакомиться в афише. Мероприятие будет проходить в пространстве Linza, которое делится на две зоны – зал для...

по подписке
Кино в Coffee Racer: «Крупный план»
Кино в Coffee Racer: «Крупный план»

О фильме: Фильм об авантюристе, который выдал себя за знаменитого режиссера Мохсена Махмальбафа, проник в зажиточный дом (якобы для съемок) и был арестован по подозрению в мошенничестве и грабеже. Суд...

по подписке
Кинопоказ «Прекрасная эпоха» | 25 июня
Кинопоказ «Прекрасная эпоха» | 25 июня

В это воскресенье на площадке «Винного склада» показывают «Прекрасную эпоху» Николя Бедоса 2019 года. Фильм идет на языке оригинала с субтитрами. О фильме: Что, если бы ты мог отправиться в любое вре...

по подписке
Кинопоказ «Невыносимая легкость бытия» + лекция и обсуждение | 23 июня
Кинопоказ «Невыносимая легкость бытия» + лекция и обсуждение | 23 июня

В эту пятницу арт-лаборатория «Эхо» приглашает на просмотр сюрреалистической черной комедии братьев Коэн «Бартон Финк» (приз за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и Золотая пальмовая ветвь Каннс...

по подписке
Кино в Coffee Racer: «Леон»
Кино в Coffee Racer: «Леон»

О фильме: Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. ...

Stand Up

Смех продлевает жизнь, и у нас есть для тебя кое-что оздоровительное. Заглядывай в подборку лучших стендапов месяца и выбери свое «лекарство» от грусти. 

Концерт топовых комиков с ТНТ и Youtube в «Руки Вверх»
Концерт топовых комиков с ТНТ и Youtube в «Руки Вверх»

Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...

Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111

580₽

по подписке
Психопятница в баре
Психопятница в баре

У нас выступит Андрей Хватков — врач-психиатр, блогер и писатель в одном лице, который подготовил для тебя не просто лекцию, а психстендап! В рамках этого интригующего мероприятия мы узнаем: Кто така...

Ярослава Тринадцатко | 24 июня | 21:30
Ярослава Тринадцатко | 24 июня | 21:30

Ярослава Тринадцатко — резидент Stand Up Club №1, участница StandUp на ТНТ, «Com...

Stage StandUp Club

от 800₽

Грязный стендап
Грязный стендап

Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. ...

Stage StandUp Club

650₽

Самвел Гиновян | 19:00
Самвел Гиновян | 19:00

Сольный стендап-концерт Самвела Гиновяна — финалиста проекта «Открытый микрофон»...

Stage StandUp Club

от 1200₽

Елена Новикова. Сольный концерт
Елена Новикова. Сольный концерт

Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Комика, который по...

Руки ВВерх! Бар, Московский просп, д. 111

от 1500₽

Есть и пить 

Если духовной пищи недостаточно, то обрати внимание на топ-события со всякими вкусностями. 

по подписке
Искусство вкуса: сыр + фруктовые горчицы, конфитюры и вино | 4 августа
Искусство вкуса: сыр + фруктовые горчицы, конфитюры и вино | 4 августа

Сырный клуб Art Du Gout приглашает на гастрономическую встречу, где ты познакомишься с необычным сочетанием крафтового сыра и фруктовых горчиц. Фруктовые горчицы – особо утонченная глава гурманства. ...

по подписке
Мастер-класс «Макарон» | 30 сентября
Мастер-класс «Макарон» | 30 сентября

Макарон — сладкие пирожные с хрустящей корочкой и мягкой, тающей во рту сердцевиной. Считается, что приготовить правильный и вкусный «макарон» сложно, и сделать это могут только настоящие профессиона...

по подписке
Грузинская выпечка | 20 сентября
Грузинская выпечка | 20 сентября

Грузинская кухня это не только шашлык, лобио, сациви и хинкали. Это еще и знаменитая выпечка. Тающие во рту хачапури, пироги с разнообразными начинками, кукурузные лепешки мчади — неотъемлемая часть г...

по подписке
Блюда с домашней пастой | 27 июня
Блюда с домашней пастой | 27 июня

Вместе с шеф-поваром участники занятия будут постигать все тонкости создания настоящей домашней пасты «от и до» и самостоятельно приготовят сразу несколько блюд с ее использованием. В меню мастер-кла...

Субботняя винная йога
Субботняя винная йога

Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...

Igrik bar + yoga

2100₽

Пятничная винная йога
Пятничная винная йога

Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...

Igrik bar + yoga

2100₽

по подписке
Ночная дегустация и прогулка на яхте «Разводные мосты Петербурга» | 30 июня
Ночная дегустация и прогулка на яхте «Разводные мосты Петербурга» | 30 июня

Сырный клуб Art Du Gout приглашает совершить ночную трёхчасовую прогулку с дегустацией на яхте и полюбоваться разведением мостов с самого выгодного ракурса – Невы. Процесс разведения главных мостов в...

по подписке
Фестиваль вин сочного юга
Фестиваль вин сочного юга

Фестиваль вин сочного юга и маркет локальных проектов на Винном складе. В субботу Винный Склад х На Вина! проведут большую дегустацию главного винного тренда – new wave итальянского виноделия, он же ...

Дегустация петнатов, белых и оранжевых вин
Дегустация петнатов, белых и оранжевых вин

Дегустация вина — это не просто технический процесс, это настоящее искусство. ...

Винный базар

3500₽

Дегустация вин сорта Шенен Блан
Дегустация вин сорта Шенен Блан

Шенен Блан – белый сорт винограда, который не находится у всех на слуху. Его счи...

Винный базар

3500₽

Винное Казино с Жанной Киликиди
Винное Казино с Жанной Киликиди

Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...

Винный базар

3850₽

Завтрак с музыкантом в особняке
Завтрак с музыкантом в особняке

Особняк Мясникова приглашает стать гостем события уникального камерного формата:...

Особняк И. Мясникова

4000₽

Надеемся, ты нашел, что искал. Смотри еще больше событий в афише!

Что есть в статье:

  1. Выставки
  2. Спектакли
  3. Концерты
  4. Вечеринки
  5. Кино
  6. Stand Up
  7. Есть и пить 

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