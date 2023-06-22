Самвел Гиновян | 19:00
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Самвела Гиновяна — финалиста проекта «Открытый микрофон», участника телепроекта Stand Up на ТНТ, Outside Standup.
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