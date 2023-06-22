Лучшие мероприятия июня 2023 года в Санкт-Петербурге

Мы не знаем, где купаться в Ленобласти, но знаем, как весело скоротать жаркие июньские деньки в Санкт-Петербурге. Специально для тебя мы собрали интересные и популярные события в регулярной подборке от Kaverafisha. Тебе осталось только выбрать.