Какдела-планёрка #4: 13 октября

Всем привет!
Позади очередная интересная неделя. Давайте делиться впечатлениями?
В прошлый раз вы рассказывали, как ходили на выставки, спектакли, квартирник и даже стильную встречу! Вы пели с хором, пили вкусный кофе в красивых местах и переживали разные состояния.
Всё это очень вдохновляет. Продолжим это классную практику, ребят?
Всем приветы! До этого я две недели болела и лежала дома… На прошлой неделе наконец появились силы ЖЫТЬ, поэтому: 1) Во вторник спонтанно выпили пиво с родителями в пиццерии 2) В четверг отправилась на открытие выставки «Чувство дома» — 7 художников здесь размышляли о Челябинске (https://kaverafisha.ru/chelyabinsk/events/chuvstvo-doma-304319) 3) В пятницу вечером умотала в Екатеринбург на тусовку в бар «Самоцвет» 4) В субботу был домашний вайб — лепили с подругами из воздушного пластилина. Теперь магнитик с цветами и воодушевляющей подписью от меня будет украшать холодильник одной моей бести 5) В воскресенье позавтракала во вкуснейшей кондитерской Maria в Екб, а потом отправилась обратно в Челябинск Как будто даже ничего неделька получилась!