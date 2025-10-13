Какдела-планёрка #4: 13 октября

Всем привет!

Позади очередная интересная неделя. Давайте делиться впечатлениями?

В прошлый раз вы рассказывали, как ходили на выставки, спектакли, квартирник и даже стильную встречу! Вы пели с хором, пили вкусный кофе в красивых местах и переживали разные состояния.

Всё это очень вдохновляет. Продолжим это классную практику, ребят?