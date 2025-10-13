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Какдела-планёрка #4: 13 октября

Пользователи Кавра рассказывают, куда ходили на прошлой неделе

Всем привет!

Позади очередная интересная неделя. Давайте делиться впечатлениями? 

В прошлый раз вы рассказывали, как ходили на выставки, спектакли, квартирник и даже стильную встречу! Вы пели с хором, пили вкусный кофе в красивых местах и переживали разные состояния. 

Всё это очень вдохновляет. Продолжим это классную практику, ребят? 

Комментарии

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Лиза | Kaver Team
14 октября 2025, 02:08

Всем приветы! До этого я две недели болела и лежала дома… На прошлой неделе наконец появились силы ЖЫТЬ, поэтому: 1) Во вторник спонтанно выпили пиво с родителями в пиццерии 2) В четверг отправилась на открытие выставки «Чувство дома» — 7 художников здесь размышляли о Челябинске (https://kaverafisha.ru/chelyabinsk/events/chuvstvo-doma-304319) 3) В пятницу вечером умотала в Екатеринбург на тусовку в бар «Самоцвет» 4) В субботу был домашний вайб — лепили с подругами из воздушного пластилина. Теперь магнитик с цветами и воодушевляющей подписью от меня будет украшать холодильник одной моей бести 5) В воскресенье позавтракала во вкуснейшей кондитерской Maria в Екб, а потом отправилась обратно в Челябинск Как будто даже ничего неделька получилась!

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Екатерина
14 октября 2025, 00:34

Неделя была непростой, поэтому было решено снять дом в лесу и уехать туда с подружками) а так как там ещё и связи не было, то получился ретрит😁 Лес, река, свежий воздух, болтовня до утра, такое нам надо Пс для кемеровских: готова от всей души делиться местом)

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Карина
13 октября 2025, 23:41

Всю неделю боролась с орви и гайморитом, а в воскресенье уехала в Алматы😂 Успела посмотреть местный парк Кок-Тобе, подняться на гору по серпантину на авто, спуститься с горы по канатной дороге, поужинать в местном колоритном ресторане

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Ася | Kaver Team
13 октября 2025, 19:51

Внезапное открытие прошлой пятницы - бар Йохохо на Студенческой. По городу 5 филиалов, но только здесь можно посидеть за столиком, выпить и съесть что-то вкусное. Плейлист какой-то на рокерском, а ещё, если станет скучно говорить разговоры, можно поиграть, например, в бирпонг. Будете в октябре, забегайте дегустировать тыквенный эль. Тыкового вкуса не будет, но настроение хэллоуин словите:)

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Юлия
13 октября 2025, 21:28

Ася | Kaver Team, какие потрясные волосы! Вау!

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Ася | Kaver Team
13 октября 2025, 21:37

Юлия, ой... Приятно, спасибо!

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Ксенич
13 октября 2025, 16:38

Ходила на мюзикл. Это был отчётный концерт школы вокала, но уровень подготовки и оформления совсем не похож на стандартные концерты в барчиках) Был сюжет, была живая музыка, бэк-вокал, был коллаб с танцевальной студией и полноценные номера, просто шик-блеск! Очень радует, что подобное в славном городе Кемерово происходит) https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/tayyna-ukradennogo-ozherelya-302134

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Софа
13 октября 2025, 15:37

У меня тоже была насыщенная неделя! 1. Побывала в Ma Mi,кафе ханойской лапши. Вроде бы и не впервые ем вьетнамскую еду, но в этом месте особенно вкусно! Рекомендую) 2. Провела весь день с сестрой, полюбовалась осенью, листоходом. Погода позволила много бродить по улочкам. Осень в этом году волшебная, медленная, хорошо :) 3. Все серьёзно, я теперь беру в кофейнях только фильтры или воронки. И могу даже без сладости вприкуску. Кажется, я взрослею...) кофе на этой неделе с важными людьми было предостаточно! 4. Была впервые в легендарном клубе «16 тонн» на «Рокикараоке». Много раз пела со сцены с подружками, удивлялась собственной смелости и дурашливости, отлично провела время) 5. Ещё была в центре М'арс на vr-выставке «Миссия выполнима», планирую теперь посетить «Психоз» 6. Ходила в кино на фильм «Сводишь с ума», смотрела на красивую любовь

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Юлия
13 октября 2025, 17:11

Комьюнити-Софа | Kaver Team, фотки отпад!!!

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Софа
13 октября 2025, 18:37

Юлия, мур-муррррр

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Юлия
13 октября 2025, 15:32

Неделя была больше полезной, чем развлекательной. Ходила на тренировки, на массаж и к стоматологу, так сказать неделя заботы о теле⚖ ну и куда без осенних кофепрогулок по городу P.s. в Кемерове тоже есть своя «Москва»👀

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Софа
13 октября 2025, 15:38

Юлия | Kaver Team, а помада какая! Ну красотка)

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Арина | Kaver Team
13 октября 2025, 15:28

Я соригинальничала и пошла на спектакль по русской классике) Мцыри, кукольный театр на сцене Театра балета «Щелкунчик», вот так) Куклы, люди, танцы, живое пение – это было захватывающе и успокаивающе одновременно. Особенно восхитителен был главный герой, который не прекращал читать строчки во время схватки с барсом (очень экшн, я вам скажу). Фотографировать было нельзя, взяла фото из соцсетей театра, размазанное фото поклона – мое)

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Юлия
13 октября 2025, 15:07

Отличная была неделя! Жаль только что рабочая)) В будни особо никуда не выбиралась, но зато поучаствовала в рилсах для работы. Теперь кринжую не только перед зеркалом, но и в соц сетях организации 🤡 Однако, восполнила «силы», пройдя 30 тысяч шагов в это воскресенье! Взяли любимый фисташковый латте в шоколаднице, и отправились гулять и фотографироваться в Тимирязевский парк. Фото было много. Кринжа тоже. После 3х часов в парке (мы очень любим фоткаться), отправились в сторону речного вокзала. По пути зашли на фуд-корт, и попали в еще пару парков. Золотой осенью удалось насладиться сполна. Солнышко почти всегда пряталось, но кофе, манишка с вб и хорошая компания - спасали) В общем, сплошные прогулочные удовольствия! Не только ж по мероприятиям гулять, правда?) (На самом деле у меня просто кончились деньги). В общем, впитываем природную красоту как можем 💔

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Софа
13 октября 2025, 15:27

Юлия, какая ты клёвая с ковриком))

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Юлия
13 октября 2025, 15:36

Комьюнити-Софа | Kaver Team, а то)) могу и тебе такой организовать, в знак любви и признательности)) 🫶🏻

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Софа
13 октября 2025, 15:42

Юлия, ух тыыыыы, нам наааада, давай!))

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Гриша
14 октября 2025, 10:54

а что за коврик, расскажи?))

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Юлия
14 октября 2025, 13:13

Григорий | Kaver Team, я в мастерской портретов на холсте/металле работаю). В теории, можем вообще любое изображение перенести на полотно. Собственно…ковёр был напечатан для маркетинга (рилсы, реклама, посты). Ну и когда в офис заходит СММ, а ты не успел спрятаться.. ты становишься героем рилса😁

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Виктория
13 октября 2025, 14:19

Пока золотая осень и позволяла погода, очень много погуляла и порадовалась разноцветным падающим листьям Успела заглянуть в Слезы березы, из всей сетки этих баров, мой любимый. Сходила на лекцию «Эстетика отвратительного» с большим удовольствием

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Софа
13 октября 2025, 15:43

Виктория, у тебя прям моя идеальная карта походов! Сначала в Слезы берёзы (никак не попаду, блин), а потом на супер-интересную лекцию)

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Гриша
13 октября 2025, 13:28

На выходных ходил в DOMO izakaya bar. Отличное и очень вкусное место. Наслаждался фирменным раменом и гедза. Жаль, что закрываются :(

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