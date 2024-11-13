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Чайные точки на карте Кавра

Привет, на связи Кавёр. Новости-кавровости возвращаются из отпуска с тёплой и ароматной статьёй. Если ты по чаю, дзену и тишине, устраивайся поудобнее: мы собрали чайные церемонии, лекции и местечки, где можно купить чайную посуду и согреться тёплым напитком.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Владивосток
  6. - Иркутск
  7. - А можно НЕ чай?

Москва

Где выпить чай, совместив его с креплёным и сладеньким? Это пространство объединило чай, вино и мороженое. Здесь проходят ужины с дегустацией вина и чайный пэринг. Ты можешь побывать на чайной церемонии в Москве и попробовать чайно-винные сочетания от шефа Чайной высоты.

На мероприятиях из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» можно не только с выдержанными чаями любао, но и поучаствовать в отборе чая для коллекции заведения. 

Дегустация «Выборы любао»
Дегустация «Выборы любао»

Мероприятие из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» по итогам возвращения её шефа Виктора Енина из большой поездки по чайному Китаю и Тайваню этой осенью. Гости попробуют множе...

Тверская улица, 6с1

от 2024₽

Приходи в «обитель покоя, ясности и умиротворения». Для тебя создана чайная карта, больше похожая на книгу. А ещё здесь чайное творчество в неразбавленном виде: чайные школы, практики и мастер-классы, чайный театр и концерты.

С 23 по 28 ноября в чайной пройдут разовые занятия для тех, кому нужно вглубь и ввысь. Ты научишься сочетать чай и практики. 

Энергетические практики в чайных состояниях
Энергетические практики в чайных состояниях

Для тех, кто хочет научиться эффективно совмещать чай и практики. Высокосортный чай больше всего ценится не за его вкусовые качества, а в основном за состояния, в которые он помо...

до
Дом белого журавля

5000₽

Авторская чайная, в которой ты можешь создать личный купаж и придумать ему название. Здесь таро-встречи, лекции, мастер-классы и маленькая парфюмерная лаборатория. 

В афише на 16 ноября – церемония Пин Ча. 

Чайная церемония Пин Ча
Чайная церемония Пин Ча

Во время церемонии, благодаря чайному мастеру, ты попробуешь разные сорта и виды китайского чая: – Шуба - шу пуэр + габа, сочетание, известное каждому чайному экспериментатору – Ме...

Выручайная: авторская чайная

500₽

Если тебя не пугают причуды ноября, отправляйся на чайную прогулку. Ты узнаешь, кто такие «чайники», что это за «Великий чайный путь» и какие сорта чая были любимыми у москвичей в 19 веке.

Московские чайные истории с чаепитием
Московские чайные истории с чаепитием

Чай триумфально вошёл в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде,...

до
Чистопрудный бульвар

от 1920₽

Санкт-Петербург

Мероприятия в чайном клубе: церемонии чайных ароматов, варка чая, пробование настойного чая, дегустация гуандунских улунов, какао-круг+медитация, чай и музыка — песни под гитару в хорошей компании.

Перед покупкой ты не только услышишь аромат чая, но и попробуешь любой сорт. Команда проекта убеждена, что влюбиться в чай можно только после того, как ты опробуешь его на вкус.

Здесь проходят чайные церемонии под расслабляющую музыку и тематические встречи. С 14 и 15 ноября можно узнать всё о Чайном Цигуне.

Тематические встречи «Чайный Цигун»
Тематические встречи «Чайный Цигун»

Три незабываемых вечера. На занятиях каждый почувствует, что это за загадочный китайский термин «Ци», и что значит знаменитая фраза чайного канона: «Чай разгоняет застой дыхания ...

до
Чайный клуб «Белая обезьяна»

от 2000₽

Чаепития, чайные церемонии, выездные чаепития. Каждую неделю: дегустации, кинопоказы, лекции про чай и концерты.

Если хочется всего и сразу – тебе на фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк». Чайные дегустации – в программе!

Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»
Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»

Фестиваль объединит как профессионалов индустрии, так и любителей, которые могут лично встретиться с крупными обжарщиками, бариста и производителями кофе. Среди них — Skuratov Co...

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Севкабель Порт

Бесплатно

Екатеринбург

В столице Урала, совсем как в Индии: готовят напиток на основе чая, молока и специй и разбираются в светлых чаях.

Чайная церемония «Масала»
Чайная церемония «Масала»

Индийская разновидность чайной церемонии, приготовление напитка на основе чая, м...

до
проспект Ленина, 10

1000₽

Светлее светлого: об оттенках и вкусах китайских светлых чаев
Светлее светлого: об оттенках и вкусах китайских светлых чаев

На лекции узнаешь: — Что относят к китайским светлым чаям; — Как правильно завар...

Малышева, 56

600₽

Казань

Чаепития в приятной компании каждые выходные, почему бы нет? 

Китайские чаепития
Китайские чаепития

Каждый уикенд проект «Чамани» проводит чаепития в центре города. Начало в 12.00. Церемонию ведет Маниша, чайный эксперт с 15-летним опытом изучения чайных традиций мира, мастер ч...

до
Уточнит организатор

500₽

Владивосток

Здесь можно с головой погрузиться в мир азиатской культуры и чайных традиций. Неважно, новичок ты или искушённый путешественник, который легко отличит Те Гуань Инь от Мо Ли Хуа Ча.

Чайные истории Владивостока — за чайной церемонией
Чайные истории Владивостока — за чайной церемонией

В уютной чайной ты погрузишься в мир азиатской культуры и чайных традиций на классической чайной церемонии. Ты узнаешь: - Откуда пошли и как трансформировались чайные церемонии - ...

до
уточняй у организатора

2700₽

Иркутск

Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай – тебе сюда: 

Экскурсия «Чайный Иркутск и душевная церемония»
Экскурсия «Чайный Иркутск и душевная церемония»

На мероприятии ты познакомишься с важной частью истории города и отведаешь редкий чай, сваренный мастером. Тебя ждёт: – Прошлое Иркутска: на территории историко-архитектурного к...

до
Начало экскурсии в районе музея чая. Точное место встречи – после внесения предоплаты

19900₽

А можно НЕ чай?

Можно! Мы знаем, где продегустировать не только чай, но и вино, пиво или какао. В приложении вообще много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Сложно удержаться и не показать тебе события-алмазики, которые мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

Алексей Квашонкин. Стендап «Что не требовалось доказать»
Алексей Квашонкин. Стендап «Что не требовалось доказать»

Квашонкин — резидент Stand-Up Club #1, автор шоу «Споры», S.U.C.K. Voyage и «Дру...

улица Маковского, 272

от 1100₽

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности, гастроли котор...

Концертный зал им. Прокофьева

от 2300₽

Fam х Kivach: Kindergarten
Fam х Kivach: Kindergarten

Игривое приключение комьюнити FAM и радио Kivach в клубе Blank. Kindergarten — м...

BLANK

800₽

Ольга Малащенко
Ольга Малащенко

В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на т...

ДК Калинина, ул. Куйбышева, 140

от 2200₽

Рашн Стаил
Рашн Стаил

Визуальная эстетика и атрибуты вечеринок « Рашн Стаил» обыгрывают яркие, повсеме...

Центр городской культуры «Графит»

от 2000₽

Mayot
Mayot

Большой сольный концерт MAYOT пройдёт на площадке «Тинькофф Холла». В рамках ...

Тинькофф Холл, ул. 50-летия Октября, 19

от 1999₽

Все классные события не влезут в один имейл. Поэтому переходи по ссылке и изучай необычную афишу твоего города. 

Ты организатор? 

Если ты устраиваешь что-то интересненькое, то тебе к нам! Просто размести своё событие в Кавре. 

В следующем выпуске дайджеста мы погрузимся в волшебный мир книг. Отборные литературные лекции и уютные книжные клубы, атмосферные магазинчики и секретные развалы – наши редакторы уже вышли на охоту за необычными тематическими событиями и местами. До встречи! 

С любовью и заботой, редакция Kaverafisha.

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Владивосток
  6. Иркутск
  7. А можно НЕ чай?

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