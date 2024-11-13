Чайные точки на карте Кавра

Москва
Где выпить чай, совместив его с креплёным и сладеньким? Это пространство объединило чай, вино и мороженое. Здесь проходят ужины с дегустацией вина и чайный пэринг. Ты можешь побывать на чайной церемонии в Москве и попробовать чайно-винные сочетания от шефа Чайной высоты.
На мероприятиях из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» можно не только с выдержанными чаями любао, но и поучаствовать в отборе чая для коллекции заведения.
Мероприятие из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» по итогам возвращения её шефа Виктора Енина из большой поездки по чайному Китаю и Тайваню этой осенью. Гости попробуют множе...
от 2024₽
Приходи в «обитель покоя, ясности и умиротворения». Для тебя создана чайная карта, больше похожая на книгу. А ещё здесь чайное творчество в неразбавленном виде: чайные школы, практики и мастер-классы, чайный театр и концерты.
С 23 по 28 ноября в чайной пройдут разовые занятия для тех, кому нужно вглубь и ввысь. Ты научишься сочетать чай и практики.
Для тех, кто хочет научиться эффективно совмещать чай и практики. Высокосортный чай больше всего ценится не за его вкусовые качества, а в основном за состояния, в которые он помо...
5000₽
Авторская чайная, в которой ты можешь создать личный купаж и придумать ему название. Здесь таро-встречи, лекции, мастер-классы и маленькая парфюмерная лаборатория.
В афише на 16 ноября – церемония Пин Ча.
Во время церемонии, благодаря чайному мастеру, ты попробуешь разные сорта и виды китайского чая: – Шуба - шу пуэр + габа, сочетание, известное каждому чайному экспериментатору – Ме...
500₽
Если тебя не пугают причуды ноября, отправляйся на чайную прогулку. Ты узнаешь, кто такие «чайники», что это за «Великий чайный путь» и какие сорта чая были любимыми у москвичей в 19 веке.
Чай триумфально вошёл в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде,...
от 1920₽
Санкт-Петербург
Мероприятия в чайном клубе: церемонии чайных ароматов, варка чая, пробование настойного чая, дегустация гуандунских улунов, какао-круг+медитация, чай и музыка — песни под гитару в хорошей компании.
Перед покупкой ты не только услышишь аромат чая, но и попробуешь любой сорт. Команда проекта убеждена, что влюбиться в чай можно только после того, как ты опробуешь его на вкус.
Здесь проходят чайные церемонии под расслабляющую музыку и тематические встречи. С 14 и 15 ноября можно узнать всё о Чайном Цигуне.
Три незабываемых вечера. На занятиях каждый почувствует, что это за загадочный китайский термин «Ци», и что значит знаменитая фраза чайного канона: «Чай разгоняет застой дыхания ...
от 2000₽
Чаепития, чайные церемонии, выездные чаепития. Каждую неделю: дегустации, кинопоказы, лекции про чай и концерты.
Если хочется всего и сразу – тебе на фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк». Чайные дегустации – в программе!
Фестиваль объединит как профессионалов индустрии, так и любителей, которые могут лично встретиться с крупными обжарщиками, бариста и производителями кофе. Среди них — Skuratov Co...
Бесплатно
Екатеринбург
В столице Урала, совсем как в Индии: готовят напиток на основе чая, молока и специй и разбираются в светлых чаях.
Индийская разновидность чайной церемонии, приготовление напитка на основе чая, м...
1000₽
На лекции узнаешь: — Что относят к китайским светлым чаям; — Как правильно завар...
600₽
Казань
Чаепития в приятной компании каждые выходные, почему бы нет?
Каждый уикенд проект «Чамани» проводит чаепития в центре города. Начало в 12.00. Церемонию ведет Маниша, чайный эксперт с 15-летним опытом изучения чайных традиций мира, мастер ч...
500₽
Владивосток
Здесь можно с головой погрузиться в мир азиатской культуры и чайных традиций. Неважно, новичок ты или искушённый путешественник, который легко отличит Те Гуань Инь от Мо Ли Хуа Ча.
В уютной чайной ты погрузишься в мир азиатской культуры и чайных традиций на классической чайной церемонии. Ты узнаешь: - Откуда пошли и как трансформировались чайные церемонии - ...
2700₽
Иркутск
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай – тебе сюда:
На мероприятии ты познакомишься с важной частью истории города и отведаешь редкий чай, сваренный мастером. Тебя ждёт: – Прошлое Иркутска: на территории историко-архитектурного к...
19900₽
А можно НЕ чай?
Можно! Мы знаем, где продегустировать не только чай, но и вино, пиво или какао. В приложении вообще много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.
Сложно удержаться и не показать тебе события-алмазики, которые мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:
Квашонкин — резидент Stand-Up Club #1, автор шоу «Споры», S.U.C.K. Voyage и «Дру...
от 1100₽
Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности, гастроли котор...
от 2300₽
Игривое приключение комьюнити FAM и радио Kivach в клубе Blank. Kindergarten — м...
800₽
В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на т...
от 2200₽
Визуальная эстетика и атрибуты вечеринок « Рашн Стаил» обыгрывают яркие, повсеме...
от 2000₽
Большой сольный концерт MAYOT пройдёт на площадке «Тинькофф Холла». В рамках ...
от 1999₽
Все классные события не влезут в один имейл. Поэтому переходи по ссылке и изучай необычную афишу твоего города.
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В следующем выпуске дайджеста мы погрузимся в волшебный мир книг. Отборные литературные лекции и уютные книжные клубы, атмосферные магазинчики и секретные развалы – наши редакторы уже вышли на охоту за необычными тематическими событиями и местами. До встречи!
С любовью и заботой, редакция Kaverafisha.