Чайные точки на карте Кавра

Привет, на связи Кавёр. Новости-кавровости возвращаются из отпуска с тёплой и ароматной статьёй. Если ты по чаю, дзену и тишине, устраивайся поудобнее: мы собрали чайные церемонии, лекции и местечки, где можно купить чайную посуду и согреться тёплым напитком.

Что будет в статье:

Москва

Где выпить чай, совместив его с креплёным и сладеньким? Это пространство объединило чай, вино и мороженое. Здесь проходят ужины с дегустацией вина и чайный пэринг. Ты можешь побывать на чайной церемонии в Москве и попробовать чайно-винные сочетания от шефа Чайной высоты.

На мероприятиях из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» можно не только с выдержанными чаями любао, но и поучаствовать в отборе чая для коллекции заведения.

Дегустация «Выборы любао» Мероприятие из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» по итогам возвращения её шефа Виктора Енина из большой поездки по чайному Китаю и Тайваню этой осенью. Гости попробуют множе... 21 ноября Тверская улица, 6с1 от 2024₽

Приходи в «обитель покоя, ясности и умиротворения». Для тебя создана чайная карта, больше похожая на книгу. А ещё здесь чайное творчество в неразбавленном виде: чайные школы, практики и мастер-классы, чайный театр и концерты.

С 23 по 28 ноября в чайной пройдут разовые занятия для тех, кому нужно вглубь и ввысь. Ты научишься сочетать чай и практики.

Энергетические практики в чайных состояниях Для тех, кто хочет научиться эффективно совмещать чай и практики. Высокосортный чай больше всего ценится не за его вкусовые качества, а в основном за состояния, в которые он помо... до 28 ноября Дом белого журавля 5000₽

Авторская чайная, в которой ты можешь создать личный купаж и придумать ему название. Здесь таро-встречи, лекции, мастер-классы и маленькая парфюмерная лаборатория.

В афише на 16 ноября – церемония Пин Ча.

Чайная церемония Пин Ча Во время церемонии, благодаря чайному мастеру, ты попробуешь разные сорта и виды китайского чая: – Шуба - шу пуэр + габа, сочетание, известное каждому чайному экспериментатору – Ме... 16 ноября Выручайная: авторская чайная 500₽

Если тебя не пугают причуды ноября, отправляйся на чайную прогулку. Ты узнаешь, кто такие «чайники», что это за «Великий чайный путь» и какие сорта чая были любимыми у москвичей в 19 веке.

Московские чайные истории с чаепитием Чай триумфально вошёл в нашу жизнь сравнительно недавно, в русских чайниках его заваривают немного более 150 лет. Общепринятой чайной столицей России была Москва. Здесь, как нигде,... до 13 декабря Чистопрудный бульвар от 1920₽

Санкт-Петербург

Мероприятия в чайном клубе: церемонии чайных ароматов, варка чая, пробование настойного чая, дегустация гуандунских улунов, какао-круг+медитация, чай и музыка — песни под гитару в хорошей компании.

Перед покупкой ты не только услышишь аромат чая, но и попробуешь любой сорт. Команда проекта убеждена, что влюбиться в чай можно только после того, как ты опробуешь его на вкус.

Здесь проходят чайные церемонии под расслабляющую музыку и тематические встречи. С 14 и 15 ноября можно узнать всё о Чайном Цигуне.

Тематические встречи «Чайный Цигун» Три незабываемых вечера. На занятиях каждый почувствует, что это за загадочный китайский термин «Ци», и что значит знаменитая фраза чайного канона: «Чай разгоняет застой дыхания ... до 15 ноября Чайный клуб «Белая обезьяна» от 2000₽

Чаепития, чайные церемонии, выездные чаепития. Каждую неделю: дегустации, кинопоказы, лекции про чай и концерты.

Если хочется всего и сразу – тебе на фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк». Чайные дегустации – в программе!

Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк» Фестиваль объединит как профессионалов индустрии, так и любителей, которые могут лично встретиться с крупными обжарщиками, бариста и производителями кофе. Среди них — Skuratov Co... c 7 декабря по 8 декабря Севкабель Порт Бесплатно

Екатеринбург

В столице Урала, совсем как в Индии: готовят напиток на основе чая, молока и специй и разбираются в светлых чаях.

Казань

Чаепития в приятной компании каждые выходные, почему бы нет?

Китайские чаепития Каждый уикенд проект «Чамани» проводит чаепития в центре города. Начало в 12.00. Церемонию ведет Маниша, чайный эксперт с 15-летним опытом изучения чайных традиций мира, мастер ч... до 29 декабря Уточнит организатор 500₽

Владивосток

Здесь можно с головой погрузиться в мир азиатской культуры и чайных традиций. Неважно, новичок ты или искушённый путешественник, который легко отличит Те Гуань Инь от Мо Ли Хуа Ча.

Чайные истории Владивостока — за чайной церемонией В уютной чайной ты погрузишься в мир азиатской культуры и чайных традиций на классической чайной церемонии. Ты узнаешь: - Откуда пошли и как трансформировались чайные церемонии - ... до 31 декабря уточняй у организатора 2700₽

Иркутск

Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай – тебе сюда:

Экскурсия «Чайный Иркутск и душевная церемония» На мероприятии ты познакомишься с важной частью истории города и отведаешь редкий чай, сваренный мастером. Тебя ждёт: – Прошлое Иркутска: на территории историко-архитектурного к... до 2 февраля 2025 Начало экскурсии в районе музея чая. Точное место встречи – после внесения предоплаты 19900₽

А можно НЕ чай?

Можно! Мы знаем, где продегустировать не только чай, но и вино, пиво или какао. В приложении вообще много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Сложно удержаться и не показать тебе события-алмазики, которые мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

Все классные события не влезут в один имейл. Поэтому переходи по ссылке и изучай необычную афишу твоего города.

Ты организатор?

Если ты устраиваешь что-то интересненькое, то тебе к нам! Просто размести своё событие в Кавре.

В следующем выпуске дайджеста мы погрузимся в волшебный мир книг. Отборные литературные лекции и уютные книжные клубы, атмосферные магазинчики и секретные развалы – наши редакторы уже вышли на охоту за необычными тематическими событиями и местами. До встречи!

С любовью и заботой, редакция Kaverafisha.