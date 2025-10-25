Раньше театр НИТИ отправляли зрителей в музыкальные путешествия по регионам России — вместе с артистами они искали характер и звучание разных городов. Они показывали страну через музыку. Но в этом году всё будет иначе. Это не просто концерт и не просто спектакль. Это кинематографическое погружение, где сцена превращается в «экран», а участники — в зрителей внутри фильма. НИТИ воссоздадут четыре атмосферных пространства, вдохновлённых кино, и оживить их помогут музыканты, которые сами живут на грани жанров — между театром и звуком, текстом и мелодией. На фестивале выступят: — Саша Душа (Александра Харинова, Молодежный театр на Фонтанке); — tu man (Ардамир Ворисов, актер театра и кино); — Директор порта (Иван Трус (Александринский театр), Михаил Шеломенцев (Театр Карлссон Хаус), Роман Дадаев (Большой театр кукол)/Алексей Чуканов (Театр Кукольный формат); — Злата Sigimur (Злата Кладницкая (Театр НИТИ) и композитор Тимур Сигидин). Все они — актёры, для которых музыка стала второй сценой. Они будут не просто играть. Они будут жить эту музыку вместе с тобой. Четыре локации, четыре концерта, каждый – на 30 минут. — Первый сеанс: 17:00–19:00 — Второй сеанс: 20:00–22:00 Программа повторяется. Выбирай своё время.