Резиденты и постоянные ведущие Stand Up Space будут импровизировать с залом и рассказывать свой лучший материал. Этим вечером тебя ждут три опытных комика - Дима Шиваловский, Салават Абитов и Денис Свечкарев. Ты будешь первым, кто услышит новые проверенные шутки и сможет почувствовать себя частью шоу с импровизацией. Приходи заранее, запуск гостей за полчаса до начала мероприятия.