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StandUp Improv Show «Проверка на троих» в среду

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резиденты и постоянные ведущие Stand Up Space будут импровизировать с залом и рассказывать свой лучший материал. Этим вечером тебя ждут три опытных комика - Дима Шиваловский, Салават Абитов и Денис Свечкарев. Ты будешь первым, кто услышит новые проверенные шутки и сможет почувствовать себя частью шоу с импровизацией. Приходи заранее, запуск гостей за полчаса до начала мероприятия.

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