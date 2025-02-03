Опытные и профессиональные комики выступят для тебя со своими лучшими шутками и проверят новые. Ты сможешь расслабиться, отдохнуть от повседневных забот и просто насладиться вечером в компании друзей. Бар «Синий Пушкин» – это место, где каждый найдет что-то особенное для себя. Каждый понедельник сбор гостей 20:00, начало в 20:30.