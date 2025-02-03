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Stand-Up проверка материала в Синем

Синий Пушкин
ул. Жуковского, 3

Начало:

Завершение:

от 375₽ до 675₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные и профессиональные комики выступят для тебя со своими лучшими шутками и проверят новые. Ты сможешь расслабиться, отдохнуть от повседневных забот и просто насладиться вечером в компании друзей. Бар «Синий Пушкин» – это место, где каждый найдет что-то особенное для себя. Каждый понедельник сбор гостей 20:00, начало в 20:30.

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