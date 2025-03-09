Перфоманс наложен на музыку П.И. Чайковского «Спящая красавица. Op. 66». Это серия танцев, которые удерживают в себе образы и аффекты разных «фантастических» существ. Четыре девушки танцуют вместе, сплетая реальные тела и фантастические воплощения, проявляя тем самым то, что слышат, — то, что воспринимают в музыке. То, что может быть замечено в музыке через танец: через вязкие отношения с опорой, через летящие лёгкие фигуры, через размытые движения и пойманные взглядом формы, etc.