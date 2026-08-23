ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Шахматный турнир на Московском Рынке

Московский рынок, улица Решетникова, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Вместе с Rep Chess познакомишься с правилами игры в шахматы, а после — поучаствуешь в турнире для всех желающих любого уровня игры во дворе Московского Рынка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Квиз «Сумерки»
Квиз «Сумерки»

600₽

Симфония Холлоу Найт (Hollow Knight)
Симфония Холлоу Найт (Hollow Knight)

от 3300₽

Warhammer и высокий готик: латынь сорок первого тысячелетия
Warhammer и высокий готик: латынь сорок первого тысячелетия

от 1900₽

по подписке
Мафия в душевном баре
Мафия в душевном баре
по подписке
ЮнаФест
ЮнаФест
по подписке
Попутчики
Попутчики

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста