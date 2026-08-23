Шахматный турнир на Московском Рынке
Московский рынок, улица Решетникова, 12
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Игры
Про событие
Вместе с Rep Chess познакомишься с правилами игры в шахматы, а после — поучаствуешь в турнире для всех желающих любого уровня игры во дворе Московского Рынка.
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