Полигон (Polygon) празднует своё 5-летие. 7 танцполов, мощный звук, свето-визуальное шоу и 12 часов электронной музыки от 11 ведущих промо-команд города в лучших традициях петербургского андеграунда. Фестиваль, по традиции, пройдёт на секретной андеграундной локации, которую объявят в день мероприятия. На сценах: BASIL Desh The Gabber Psycho-DJ Nixen Antivolt rllkr SKALA90 Softskilla Sparks SPEERAX SireNA SKALA90 Safari rllkr ROUMAN Saint Rider Punchman Radmir Wayne Ozma Pruf Psycho-DJ Neinzge Oscar Schultz OneDer Mr. Frenkie NICK-OS Luger SMOKY D Lowriderz Matvis Kirill Orange Lena Popova Lena Rush Infernal INTELLIGENT MANNERS Keyser Hungry Holy Polly Graviplash Dubsane Elibee Desh DELINA Capital Dogz ChaseR Blasta Bullaway BURSTON Bass Buddy Aviamotor BASIL DJ 606 Antivolt Armodine Techno Punks The Gabber THEMATIC Suetolog TARKAS