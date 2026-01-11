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Показ фильма «Счастья в мире хватит на всех» и встреча с режиссёром Дашей Сеничевой

Дом Кино, Караванная улица, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ в рамках международного кинофестиваля «Послание к человеку». 20 октября в Доме Кино (Большой зал) пройдёт российская премьера фильма и Q&A с режиссёром картины Дашей Сеничевой. Зрителей ждёт возможность увидеть картину на большом экране, а после сеанса поговорить с автором об истории создания фильма. Терехово — одна из последних деревень Москвы, расположенная на острове и исчезающая под натиском городской застройки. Дома сносят, жители уезжают, а территория с четырёхвековой историей постепенно уступает место новому времени. В гуще деревьев на территории острова живёт Вася. Он адаптируется к изменениям, зарабатывает поиском металла, строит себе жилища из найденных в округе материалов, организовывая быт в условиях постоянно меняющегося пространства. Пока вокруг растёт новый квартал, Вася со своей подругой Таней стремятся уехать с острова и начать новую жизнь.

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