Показ в рамках международного кинофестиваля «Послание к человеку». 20 октября в Доме Кино (Большой зал) пройдёт российская премьера фильма и Q&A с режиссёром картины Дашей Сеничевой. Зрителей ждёт возможность увидеть картину на большом экране, а после сеанса поговорить с автором об истории создания фильма. Терехово — одна из последних деревень Москвы, расположенная на острове и исчезающая под натиском городской застройки. Дома сносят, жители уезжают, а территория с четырёхвековой историей постепенно уступает место новому времени. В гуще деревьев на территории острова живёт Вася. Он адаптируется к изменениям, зарабатывает поиском металла, строит себе жилища из найденных в округе материалов, организовывая быт в условиях постоянно меняющегося пространства. Пока вокруг растёт новый квартал, Вася со своей подругой Таней стремятся уехать с острова и начать новую жизнь.