Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Концепция Michele на Исаакиевской площади началась с кино: образ ангела добра и вдохновения, чьим именем назвали проект, соткан из десятков аллюзий, но неизменно женских. Поэтому первый день рождения отмечают собственным кинофестивалем, в центре которого — исследование природы женственности через образы, перевернувшие кинематограф. Искали на экране героинь, способных впечатлять и вдохновлять, соединяющих красоту и силу, цельность и глубину. Так сложилась программа из семи совершенно непохожих друг на друга див — от Греты Гарбо до Любови Орловой, от Ингрид Бергман до Ким Новак. Самый ранний фильм фестиваля — немая мелодрама Кларенса Брауна «Плоть и дьявол», в которой Грета Гарбо создаёт эталонный образ роковой женщины — искусительницы, сподвигающей мужчин на роковые поступки. Её противоположность — героиня Ингрид Бергман в «Касабланке» — разрывающаяся между чувством и долгом и готовая на самопожертвование. Принцесса Анна из «Римских каникул» в исполнении Одри Хепберн — символ искренней и хрупкой девичьей грации, а героиня Грейс Келли в хичкоковском «Окне во двор» — буржуазной элегантности, за которой скрываются смелость и жажда авантюризма. В программе два фильма с культовыми советскими актрисами. Любовь Орлова в «Весёлых ребятах» воплощает идеал «новой советской женщины» — жизнерадостной, энергичной, несущей в себе неукротимую витальность. А Татьяна Доронина в оттепельной классике «Ещё раз про любовь» через образ бортпроводницы Наташи исследует совершенно другую грань: поэтичную и чувственную. Также в коллаборации с фестивалем «Послание к человеку» покажут документальный фильм о знаменитой хичкоковской блондинке «Головокружение Ким Новак». Расписание смотри по кнопке купить билет.