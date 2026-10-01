Двенадцатый сезонный маркет в Особняке Мясникова — одно из главных событий этой осени и идеальное место, чтобы погрузиться атмосферу солнечного Прованса и порадовать себя и близких подарками без повода. В этот раз осенний маркет в Особняке Мясникова будет посвящён любви легендарного модельера Кристиана Диора к садам. «Какое счастье, что на свете есть цветы!» — говорил Диор, и эта любовь сопровождала его с детства.