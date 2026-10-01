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Осенний какао-рейв

Какао Тэмпл, улица Ломоносова, 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Еда

Про событие

Рейв, где ты раскрасишь хмурые осенние будни музыкой, движением и чем-то по-настоящему тёплым. Сначала чаша какао. Потом — музыка, танец и тот самый момент, когда перестаёшь думать, как выглядишь со стороны, и просто ловишь ритм. За диджей-сет отвечает Андреа Беллузо. Eго энергетика способна поднять настроение даже в самый серый октябрьский день. Можно будет выбрать какао под своё настроение: мягкое и воздушное, десертное или насыщенное церемониальное — в том числе с суперфудами. Выбираешь своё какао, берёшь чашку в руки и наслаждаешься моментом. Без хореографии. Без «правильно» и «неправильно». Можно танцевать, останавливаться, закрывать глаза, смеяться и снова возвращаться в движение. Вход бесплатный.

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