Рейв, где ты раскрасишь хмурые осенние будни музыкой, движением и чем-то по-настоящему тёплым. Сначала чаша какао. Потом — музыка, танец и тот самый момент, когда перестаёшь думать, как выглядишь со стороны, и просто ловишь ритм. За диджей-сет отвечает Андреа Беллузо. Eго энергетика способна поднять настроение даже в самый серый октябрьский день. Можно будет выбрать какао под своё настроение: мягкое и воздушное, десертное или насыщенное церемониальное — в том числе с суперфудами. Выбираешь своё какао, берёшь чашку в руки и наслаждаешься моментом. Без хореографии. Без «правильно» и «неправильно». Можно танцевать, останавливаться, закрывать глаза, смеяться и снова возвращаться в движение. Вход бесплатный.