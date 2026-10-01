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Ограбление по-Эберронски

Данжен Мастер, улица Блохина, 3/1

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Звон монет манит тебя, приключенец. но чем ты готов рискнуть? — Профессиональные мастера, обученные по авторской системе, с большим опытом и харизмой; — 4к экран для дополнения атмосферы фэнтези; — Качественно покрашенные миниатюры и многое другое. Записаться на игру можно в личных сообщениях сообщества. Для записи, пиши: — Дату; — Количество участников; — Номер телефона. Оплата на месте. Подходит для новичков.

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