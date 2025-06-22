История странствий и ожидания. Одиссей не может умереть! Он просто пока не может вернуться домой. Так думает Телемах. Отец вынужден воевать, странствовать. Но он обязательно вернется героем, он защитит мать от всех опасностей. События «Одиссеи», наиболее богатого событиями сюжета мировой литературы, представлены с двух разных точек зрения — глазами Одиссея и его сына Телемаха. Троянская война, волшебница Кирка, остров Циклопов, Сцилла и Харибда, остров бога Гелиоса, возвращение на Итаку… Эту захватывающую и стремительно развивающуюся историю разыгрывают два актера. Белые бочки на белой сцене превращаются в бушующие волны, скалы и острова. Стилизованные фигуры персонажей древнегреческого эпоса переносят нас в фантастический мир героев Гомера.