Нокту — новый яркий игрок на российской альтернативной хип-хоп сцене, родом из Уфы. Самый агрессивный фрэшмен последних лет. С 2023 года Нокту является подписантом лейбла Hangov3r, основателем которого является Thomas Mraz. Нокту уже не новичок в медийной сфере. За его плечами Live на Studio 21, а также хип-хоп батлы на площадке Кубок МЦ, видео с которых набрали несколько сотен тысяч просмотров.