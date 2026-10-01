ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нокту

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Нокту — новый яркий игрок на российской альтернативной хип-хоп сцене, родом из Уфы. Самый агрессивный фрэшмен последних лет. С 2023 года Нокту является подписантом лейбла Hangov3r, основателем которого является Thomas Mraz. Нокту уже не новичок в медийной сфере. За его плечами Live на Studio 21, а также хип-хоп батлы на площадке Кубок МЦ, видео с которых набрали несколько сотен тысяч просмотров.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Дайте танк (!)
Дайте танк (!)

от 1900₽

Zivert
Zivert

от 2500₽

Музыка и композиторы в семье Бенуа
Музыка и композиторы в семье Бенуа

3500₽

Романтизм. Искусство быть влюблённым
Романтизм. Искусство быть влюблённым

от 2000₽

Давай на Ты
Давай на Ты

1400₽

Крейцерова соната. История одного шедевра
Крейцерова соната. История одного шедевра

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста