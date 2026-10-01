Нокту
Транспортный Переулок 10А
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от 1500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Нокту — новый яркий игрок на российской альтернативной хип-хоп сцене, родом из Уфы. Самый агрессивный фрэшмен последних лет. С 2023 года Нокту является подписантом лейбла Hangov3r, основателем которого является Thomas Mraz. Нокту уже не новичок в медийной сфере. За его плечами Live на Studio 21, а также хип-хоп батлы на площадке Кубок МЦ, видео с которых набрали несколько сотен тысяч просмотров.
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