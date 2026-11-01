Независимый фестиваль музыки, людей и неожиданных сочетаний. В начале — живые выступления музыкантов: барабаны, модульные синтезаторы, скрипка, гитары, ироничные вокалисты. Жанровое разнообразие — от инди и авангарда до фьюжена и даба. А после — танцы до утра под техно, драм-н-бейс и разнообразные заводные ритмы. Лайн-ап: Уммагамма Light Operator Старшинов / Егорский Мастер Федор Samosad bEnd Sasha Galianov Манола / Александр Белков Битый сектор Doqta Джулия / Кисловская Кто Ш Буст Exact Point Space Surfer Wito Жарова D’n’B Joy Mobility Injector Drums