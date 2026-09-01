Миша Кучеренко
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Миша Кучеренко комик из Новосибирска. Своими тонкими подмечаниями, харизматичной подачей и сильным юмором он легко проходится по всем жизненным темам и бытовым вопросам. Миша рассуждает и шутит обо всём наболевшем, от воспитания воспитания и до похода к врачу, и делает это очень смешно и самобытно.
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