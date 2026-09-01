Миша Кучеренко комик из Новосибирска. Своими тонкими подмечаниями, харизматичной подачей и сильным юмором он легко проходится по всем жизненным темам и бытовым вопросам. Миша рассуждает и шутит обо всём наболевшем, от воспитания воспитания и до похода к врачу, и делает это очень смешно и самобытно.