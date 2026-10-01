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Metal Avenue. Рок хиты.

Трактир Гараж Сарай, 10-я линия Васильевского острова, 55Б

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Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Легендарные метал треки MTv нулевых, разбавленные классикой отечественного и мирового рока с щепоткой дерзких переосмыслений современных поп хитов. Metal Avenue — cover коллектив из солнечного Санкт-Петербурга, собранный музыкантами известных в узких кругах рок групп. Ребята отжигают на сцене, заряжая публику энергичной тяжелой музыкой.

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