Metal Avenue. Рок хиты.
Трактир Гараж Сарай, 10-я линия Васильевского острова, 55Б
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от 800₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Легендарные метал треки MTv нулевых, разбавленные классикой отечественного и мирового рока с щепоткой дерзких переосмыслений современных поп хитов. Metal Avenue — cover коллектив из солнечного Санкт-Петербурга, собранный музыкантами известных в узких кругах рок групп. Ребята отжигают на сцене, заряжая публику энергичной тяжелой музыкой.
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