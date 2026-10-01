Легендарные метал треки MTv нулевых, разбавленные классикой отечественного и мирового рока с щепоткой дерзких переосмыслений современных поп хитов. Metal Avenue — cover коллектив из солнечного Санкт-Петербурга, собранный музыкантами известных в узких кругах рок групп. Ребята отжигают на сцене, заряжая публику энергичной тяжелой музыкой.