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Мастер-класс по созданию украшений в технике тренкадис

улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сделаешь собственные украшения в технике тренкадис — удивительной «ломаной» мозаики из фрагментов керамики. Это отличный способ дать новую жизнь любимым вещам и сделать что-то красивое своими руками. Ведущая мастер-класса — художник-мозаичист Светлана Водяк. В конце у тебя получатся два эксклюзивных аксессуара: стильный кулон или брошь и элегантное кольцо. Все материалы и инструменты входят в стоимость. А если у тебя есть особый осколок или семейная реликвия, не забудь захватить их с собой!

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