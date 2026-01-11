Мастер-класс по созданию украшений в технике тренкадис
улица Чайковского, 2/7Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сделаешь собственные украшения в технике тренкадис — удивительной «ломаной» мозаики из фрагментов керамики. Это отличный способ дать новую жизнь любимым вещам и сделать что-то красивое своими руками. Ведущая мастер-класса — художник-мозаичист Светлана Водяк. В конце у тебя получатся два эксклюзивных аксессуара: стильный кулон или брошь и элегантное кольцо. Все материалы и инструменты входят в стоимость. А если у тебя есть особый осколок или семейная реликвия, не забудь захватить их с собой!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи