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Мастер-класс по созданию масок ряженых

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Будешь заниматься рукоделием и создашь абсурдную, смешную, милую или страшную маску из подручных материалов. Приобщишься к культуре предков и порассуждаешь о смысле карнавалов и обряжений. Навыки шитья не требуются: всё расскажут и покажут, всему научат. Материалы предоставляются. Если захочешь, принеси свои — на свой вкус. Важно: в пространстве нужно находиться без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.

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