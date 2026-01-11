Будешь заниматься рукоделием и создашь абсурдную, смешную, милую или страшную маску из подручных материалов. Приобщишься к культуре предков и порассуждаешь о смысле карнавалов и обряжений. Навыки шитья не требуются: всё расскажут и покажут, всему научат. Материалы предоставляются. Если захочешь, принеси свои — на свой вкус. Важно: в пространстве нужно находиться без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.