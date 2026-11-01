Массив Сторожевой: скалы с видом на Вуоксу
Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6
Начало:
Завершение:
1390₽
Возраст 14+
Про событие
В этот день прогуляешься до высокого скального массива, расположенного недалеко от песчаного берега Вуоксы. Полюбуемся скалами снизу и поднимешься на вершину массива по террасам — сверху открывается потрясающий вид на окрестности и реку. Будет много красивых скал и локаций для фото. Маршрут не сложный, но нужно быть готовым к пешему подъему на вершину — это изюминка маршрута. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 1040 рублей расходы на транспорт (ласточка +автобус туда и обратно). Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевик и запасные носки.
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