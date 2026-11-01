Начнется прогулка в Кавголово, где ты попадёшь в старовозрастный еловый лес с камовыми холмами. Там пройдёшь по экологической тропе Еловые холмы памятника природы Токсовские высоты. Рельеф данной части маршрута самый сложный за этот день и преимущественно состоит из спусков и подъёмов. Будет видовая площадка на Кавголовское озеро, вековые ели (возраст самых старых достигает 120 лет!). А как хорошо здесь дышится! После небольшого перехода по населенному пункту дойдёшь до объекта культурного наследия — Токсовской лютеранской церкви. Прогуляешься до озера Хепоярви и частично захватишь Тропу здоровья. В этой части маршрута встретишь удивительные сосны «на ножках», выходы к озеру с панорамным видом на противоположный берег. В финальной части маршрута пройдёшь по новой этнотропе Курголовская, выйдешь к одноименному озеру и качелям. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 240 рублей на проезд. Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевик и запасные носки.