ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Холмистые тропы Токсово: Токсовские высоты, Хепоярви, карьеры, этнотропа

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

Начало:

Завершение:

1390₽
Возраст 14+

Про событие

Начнется прогулка в Кавголово, где ты попадёшь в старовозрастный еловый лес с камовыми холмами. Там пройдёшь по экологической тропе Еловые холмы памятника природы Токсовские высоты. Рельеф данной части маршрута самый сложный за этот день и преимущественно состоит из спусков и подъёмов. Будет видовая площадка на Кавголовское озеро, вековые ели (возраст самых старых достигает 120 лет!). А как хорошо здесь дышится! После небольшого перехода по населенному пункту дойдёшь до объекта культурного наследия — Токсовской лютеранской церкви. Прогуляешься до озера Хепоярви и частично захватишь Тропу здоровья. В этой части маршрута встретишь удивительные сосны «на ножках», выходы к озеру с панорамным видом на противоположный берег. В финальной части маршрута пройдёшь по новой этнотропе Курголовская, выйдешь к одноименному озеру и качелям. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 240 рублей на проезд. Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевик и запасные носки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Гранатовые копи Карелии
Гранатовые копи Карелии
по подписке
Прогулка на форт «Красная Горка»
Прогулка на форт «Красная Горка»
по подписке
Сокровенная природа Рощино: прогулка к озёрам
Сокровенная природа Рощино: прогулка к озёрам
по подписке
Массив Сторожевой: скалы с видом на Вуоксу
Массив Сторожевой: скалы с видом на Вуоксу

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи