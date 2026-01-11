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Лекция + показ «Бунтарь без причины»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Молодой проходимец в исполнении Джеймса Дина прожигает жизнь и стремится не познавать, а разрушать и пользоваться. *Лекцию проведёт кинокритик и автор «Искусства кино» Никита Гриньков Английский язык, русские субтитры.

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