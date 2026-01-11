Лекция + показ «Бунтарь без причины»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Молодой проходимец в исполнении Джеймса Дина прожигает жизнь и стремится не познавать, а разрушать и пользоваться. *Лекцию проведёт кинокритик и автор «Искусства кино» Никита Гриньков Английский язык, русские субтитры.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи