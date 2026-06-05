Костя Пушкин
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап концерт Кости Пушкина, ведущего проекта «Самый Умный Комик», участника многими любимого проекта ТНТ «Убойной Ночи».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи