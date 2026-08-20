Идея для летней встречи в Петербурге — отправиться в цветущий сад при усадьбе XIX века на выступление трио Ариадны Юраковой. Для тебя прозвучит летняя программа «Летняя самба» (Summer samba) с произведениями в стилях самба и босса-нова. Концерт пройдёт под открытым небом, в одном из самых красивых садов Петербурга — в саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта заранее подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать бар, где можно приобрести игристое и другие летние напитки.