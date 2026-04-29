Любимцы публики возвращаются с новым прочтением хита — теперь это цельное музыкально-комедийное шоу с тонкой самоиронией, живым юмором и актуальной рефлексией. Спектакль сочетает stand-up, музыкальный театр и интеллектуальную комедию, предлагая зрителю остановиться, выдохнуть и взглянуть на жизнь с лёгкой усмешкой. Это не ответ на вопрос о смысле — это путешествие в поисках себя и повода снова влюбиться в жизнь.