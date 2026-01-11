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  1. Санкт-Петербург
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Кинопоказ с обсуждением «Июльский дождь»

театр Palki group, Захарьевская улица, 5 (вход в арку, затем направо)

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Уютный киновечер, где экран станет поводом для честного разговора. Решили, что театру пора выйти за пределы сцены... и включить проектор. Запускают цикл уютных киновечеров, где экран станет поводом для честного разговора. В чём фишка? Не просто просмотр фильма вместе. Исследование его с тем, кто знает об изнанке творчества всё. Ведущий вечера: Артур Козин — ведущий актёр и режиссёр Малого драматического театра (МДТ — Театр Европы), преподаватель РГИСИ, ВХУТЕИН. Человек, который умеет видеть магию между кадром и сценой и готов поделиться этим видением с тобой. Фильм вечера: Июльский дождь (реж.М.Хуциев) Никакого официоза и скучных лекций. Только мягкий свет, камерное пространство театра Palki group, классная компания и обсуждение фильма в формате диалога на равных. За то, чтобы искусство было открытым.

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