Уютный киновечер, где экран станет поводом для честного разговора. Решили, что театру пора выйти за пределы сцены... и включить проектор. Запускают цикл уютных киновечеров, где экран станет поводом для честного разговора. В чём фишка? Не просто просмотр фильма вместе. Исследование его с тем, кто знает об изнанке творчества всё. Ведущий вечера: Артур Козин — ведущий актёр и режиссёр Малого драматического театра (МДТ — Театр Европы), преподаватель РГИСИ, ВХУТЕИН. Человек, который умеет видеть магию между кадром и сценой и готов поделиться этим видением с тобой. Фильм вечера: Июльский дождь (реж.М.Хуциев) Никакого официоза и скучных лекций. Только мягкий свет, камерное пространство театра Palki group, классная компания и обсуждение фильма в формате диалога на равных. За то, чтобы искусство было открытым.