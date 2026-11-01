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Киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «Материалистка»

Культурное пространство «Пятый угол», Морская набережная, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма «Материалистка» вместе с модератором в пространстве «Пятый угол». Фильм яркий и неоднозначный, как и тема отношений в современном мире. В кадре: профессиональная сваха вместо Тиндера, выбор между бесперспективным бывшим и женихом олд мани, психологические травмы, карьерные амбиции и мужские эстетические операции. Обсудят самые животрепещущие вопросы на тему поиска партнёра, построения карьеры и психологических сценариев — и посмотрят, с помощью каких приёмов они раскрываются в фильме. Это отличная возможность и глубоко порефлексировать, и спонтанно выразить яркие эмоции — поэтому на встрече будет одинаково комфортно и экстравертам, и интровертам. Дискуссию курирует Анна Кириллова, филолог, опытный модератор киноклуба с опытом съёмок в кино. Вход за донейшн, рекомендуемая сумма от 300 рублей.

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