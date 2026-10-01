Киночитка — это не театральная читка, не читка на предподготовительном этапе, не питчинг и не защита проекта. Здесь нет «правильного» результата — есть процесс, который происходит на твоих глазах. Никакой подготовки заранее. Зритель — не наблюдатель. Он участвует в событии: может задавать вопросы и критиковать работу. В каком-то смысле это про «кухонно-бытовой формат» — рассуждения без подготовки, в режиме реального времени. Здесь будет происходить то же самое, но совместно с автором, с его текстом и с актёрами театра и кино. Они не просто читают эпизод и разыгрывают его, а рассуждают вместе со сценаристом (он же режиссёр) о персонажах, их действиях, мотивации, целях и т.д. Изменения также вносятся в режиме реального времени. Зритель участвует в событии: может задавать вопросы и критиковать работу. Авторы: — Савва Минаев (сценарист: «Цой» 2020, «Беспринципные» 2021–2022, «Рыжий» 2024, «Плевако» 2024, «Холоп-3» 2026) — представит сценарий «Тирамису». — Стася Толстая (актриса, сценарист и режиссёр «Тайное влечение» 2023, «Семейное счастье» 2025) приедет со своим новым проектом «Вертикаль».