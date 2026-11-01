Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал неограниченную власть, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, волшебник Гэндальф начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашёл много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то тёмному властителю Средиземья Саурону, и оно даёт большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдаёт Кольцо племяннику Фродо, чтобы тот отнёс его к Роковой Горе и уничтожил.