Ноябрь создан для тёплых пледов, горячего чая и старых добрых фильмов. Добавили к этому тропики. Посещение по входным билетам оранжереи. Запись и бронь мест не ведут. Билеты можно приобрести в кассе в день мероприятия и заранее на сайте (билет на свободное посещение). Показы проходят в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.