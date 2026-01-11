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Кастом класс с дизайнером

Печатный Двор, Чкаловский проспект, 15Г, 2 вход с Ораниенбаумской улицы, 5 этаж

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

У тебя есть вещь, которую жалко выбросить, но уже не хочется носить? На ней появилось пятно или небольшой дефект? Или просто хочется создать что-то новое? Кастом-день — день создания персонального аксессуара или переосмысления любимых, дорогих сердцу вещей. Что тебя ждёт? В течение встречи ты сможешь создать воротник — жабо на свой вкус. На этот день в кастом-баре будут: — прессы — люверсы — заклёпки — нашивки — вышивки — ленты и другие материалы и детали для кастома. Можно прийти с конкретной идеей или придумать всё уже на месте. Никакой специальной подготовки не требуется. Даже если ты совсем новичок — дизайнер Мария поможет разобраться с материалами, предложит варианты и вместе с тобой доведёт идею до результата. Что взять с собой? Все материалы предоставляет мастерская. Но если у тебя есть одежда с воротником, который можно использовать как основу, аксессуар, другая текстильная вещь (которую можно взять как ткань) или же обрезы красивых тканей — это прекрасная возможность дать им новое прочтение.

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