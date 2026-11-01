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Карина Салихова

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участница проектов «Женский стендап» и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Классическая комедия об отношениях и женских хитростях. Выступление Карины — это как на кухне с подругой поболтать: и бывших обсудишь, и про будущих пофантазируешь.

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