Что, если за один вечер можно не просто расслабиться, а прожить настоящую внутреннюю перезагрузку? Церемониальное какао мягко раскрывает чувства, помогает замедлиться и направить внимание внутрь. А мощные вибрации гонга усиливают это состояние, погружая в пространство за пределами привычных мыслей. Проводники: — Мария Анухина — какао-церемония. Куратор событий Generation Yoga, преподаватель йоги, телесный терапевт и проводник духа какао более 3 лет. Погружение в историю и традиции какао, дегустация разных сортов и церемония. — Катя Герцогова — гонг-медитация и саундхилинг. Основательница «Astro Cult 13», практик Sound Healing, прошедшая обучение в AUM Sound Healing Center в Таиланде, исследовательница астрологии и психологии. Стоимость: — для одного — 3 000 ₽; — для двоих — 5 400 ₽.