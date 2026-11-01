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Какао и гонг: глубокое погружение в себя

Невский проспект, 100

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Завершение:

от 3000₽ до 5400₽
Возраст 18+

Про событие

Что, если за один вечер можно не просто расслабиться, а прожить настоящую внутреннюю перезагрузку? Церемониальное какао мягко раскрывает чувства, помогает замедлиться и направить внимание внутрь. А мощные вибрации гонга усиливают это состояние, погружая в пространство за пределами привычных мыслей. Проводники: — Мария Анухина — какао-церемония. Куратор событий Generation Yoga, преподаватель йоги, телесный терапевт и проводник духа какао более 3 лет. Погружение в историю и традиции какао, дегустация разных сортов и церемония. — Катя Герцогова — гонг-медитация и саундхилинг. Основательница «Astro Cult 13», практик Sound Healing, прошедшая обучение в AUM Sound Healing Center в Таиланде, исследовательница астрологии и психологии. Стоимость: — для одного — 3 000 ₽; — для двоих — 5 400 ₽.

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