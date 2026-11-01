Встреча, посвящённая мощным дыхательным практикам под живой бубен и диджериду, а также йога-нидре под чутким сопровождением. Сперва подышишь как следует, разгонишь энергию по телу и войдёшь в подходящее для дальнейшей практики состояние. Затем будет йога-нидра — практика глубокого расслабления и внутреннего погружения, помогающая замедлиться, отпустить напряжение, восстановить внутренние ресурсы, а также поработать с санкальпой — личным намерением. Дальше тебя ждёт путешествие по глубоким звуковым потокам. Стоимость: донат.