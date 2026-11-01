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Дыхание, йога-нидра и звук

Душевно, улица Профессора Попова, 23В

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 5000₽
Возраст 16+

Про событие

Встреча, посвящённая мощным дыхательным практикам под живой бубен и диджериду, а также йога-нидре под чутким сопровождением. Сперва подышишь как следует, разгонишь энергию по телу и войдёшь в подходящее для дальнейшей практики состояние. Затем будет йога-нидра — практика глубокого расслабления и внутреннего погружения, помогающая замедлиться, отпустить напряжение, восстановить внутренние ресурсы, а также поработать с санкальпой — личным намерением. Дальше тебя ждёт путешествие по глубоким звуковым потокам. Стоимость: донат.

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