Исследовательский семинар о нарциссической уязвимости в отношениях. «Кто виноват?» — вопрос, на который нет ответа в близости. Когда вместо совместного решения трудностей начинается навешивание ярлыков — это можно понять. Ощущение, что со мной что-то не так, и чувство собственной «поломанности» бывают настолько невыносимыми, что обозначить партнёра как «дефективного» — единственный шанс сохранить свою целостность. На семинаре исследуешь: • Как (и зачем) выдерживать собственную неидеальность в отношениях? • Чем отличаются хрупкость и уязвимость? • Как направить уязвимость в построение близости, а не в самоутверждение? Для тех, кто: — болезненно реагирует на чужую оценку; — устал от ссор с обвинениями и попытками утвердиться друг за счёт друга; — устал от «травмированных» партнёров; — замечает, что собственная ценность и ценность своих интересов зависят от мнения партнёра; — слышит укоры по типу «с тобой что-то не так», «сходи к психологу». Ведущий: Марк Пушкарев — полинарративный, кризисный психолог.