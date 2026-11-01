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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дело не во мне, дело в тебе!

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Исследовательский семинар о нарциссической уязвимости в отношениях. «Кто виноват?» — вопрос, на который нет ответа в близости. Когда вместо совместного решения трудностей начинается навешивание ярлыков — это можно понять. Ощущение, что со мной что-то не так, и чувство собственной «поломанности» бывают настолько невыносимыми, что обозначить партнёра как «дефективного» — единственный шанс сохранить свою целостность. На семинаре исследуешь: • Как (и зачем) выдерживать собственную неидеальность в отношениях? • Чем отличаются хрупкость и уязвимость? • Как направить уязвимость в построение близости, а не в самоутверждение? Для тех, кто: — болезненно реагирует на чужую оценку; — устал от ссор с обвинениями и попытками утвердиться друг за счёт друга; — устал от «травмированных» партнёров; — замечает, что собственная ценность и ценность своих интересов зависят от мнения партнёра; — слышит укоры по типу «с тобой что-то не так», «сходи к психологу». Ведущий: Марк Пушкарев — полинарративный, кризисный психолог.

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