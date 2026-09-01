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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Как устроены мосты

Место сбора: у выхода из станции метро Горьковская

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+

Про событие

Петербургские мосты — один из главных символов города и неотъемлемая часть нашей жизни. Мы по ним гуляем, ездим, ищем великолепные виды для фото, проплываем под ними на корабликах, смотрим, как они разводятся. Пришло время узнать больше, а именно: как они устроены, какую роль играют в жизни Петербурга, что могут рассказать об истории России и как повлияли на мировые инженерные достижения. На экскурсии рассмотрят принципы действия разных конструкций мостов на реальных примерах. Во время экскурсии ты увидишь: — первый постоянный разводной мост через Неву — Благовещенский — самый широкий в городе мост – Синий — один из исторических висячих мостов – Почтамтский — вантовые мосты ЗСД, по которым проедешь в конце экскурсии на отрезке от Канонерского острова до ст.м. Приморская А еще ты узнаешь: — какой была жизнь города без мостов, и чем уникальны укрепления петербургских набережных — кто такие Пшеницкий, Кербедз, Треттер, Уистлер, и как им удалось улучшить жизнь огромного города — что такое «надвижка пролетного строения» и «расклинка противовеса» и другие термины мостостроения. Продолжительность: 3 часа.

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