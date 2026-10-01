Как пережить расставание и бережно вернуть себя к жизни?
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2250₽
Возраст 18+
Про событие
Развод или расставание часто воспринимаются как маленькая смерть того мира, который вы строили вместе. Это шторм, в котором легко потерять ориентиры, утонуть в чувстве вины, обиды или страха перед будущим. Но этот же кризис может стать точкой глубоких изменений и нового этапа жизни. Это небольшая терапевтическая лекция, созданная специально для женщин, которые хотят бережно пройти этот путь и снова обрести твёрдую почву под ногами. Что тебя ждёт: — Анатомия потери: какие стадии проживания горя существуют и что на самом деле происходит с нашей психикой и телом в этот период. — Скорая помощь себе: как поддержать себя в моменты отчаяния и чего точно не стоит делать, чтобы не усиливать и не затягивать переживание боли. — Внутренняя ревизия: с какими внутренними установками и уязвимыми местами стоит разобраться, чтобы двигаться дальше. — При чём здесь отец? Как образ отца влияет на выбор партнёров и что такое внутренний мужской образ. — Два сценария: какие варианты развития событий возможны при проживании горя — путь постепенного восстановления и путь фиксации на боли. — Почему лучше отплакать сейчас, чем потом? Что происходит, когда ты подавляешь свои чувства, и почему непрожитые переживания могут возвращаться спустя время. — Подготовка к внутренней весне: как найти новые ориентиры внутри себя и подготовить сердце к новой, зрелой любви. Это пространство поддержки, где тебя не осудят. Ты поймёшь, что с тобой всё в порядке, твои чувства нормальны, а впереди может быть новая весна. Ведущая: Светлана Суворова (https://t.me/happyinsidebaby) — практикующий психолог, член ассоциаций СОТА, ОРТА и ЕАТА, ведущая мастер-классов.
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