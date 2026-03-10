Городской маркет предметов интерьера, который объединит локальные бренды и шоурумы, винтажные предметы интерьера и нишевых ремесленников Петербурга. Дизайн Двор вдохновлён атмосферой европейских garage sale, блошинок и городских дизайн-маркетов. Только на один день, 19 сентября, знаменитая башня центра дизайна Design District DAA на Охте превратится в пространство, где можно будет найти редкие лоты по специальным ценам, скидки будут на все — от винтажной мебели и посуды, предметов искусства до совренных диванов, стеллажей, керамики, винила и других аксессуаров для интерьера.