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Интерьерный маркет

Design District DAA
Красногвардейская пл. 3

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Городской маркет предметов интерьера, который объединит локальные бренды и шоурумы, винтажные предметы интерьера и нишевых ремесленников Петербурга. Дизайн Двор вдохновлён атмосферой европейских garage sale, блошинок и городских дизайн-маркетов. Только на один день, 19 сентября, знаменитая башня центра дизайна Design District DAA на Охте превратится в пространство, где можно будет найти редкие лоты по специальным ценам, скидки будут на все — от винтажной мебели и посуды, предметов искусства до совренных диванов, стеллажей, керамики, винила и других аксессуаров для интерьера.

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