Импровизационное шоу
Набережная канала Грибоедова, 36
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
«Синие» — финалисты телепроекта «Импровизация Команды» на ТНТ, победители сцены Питер в 2021 году, победители и вице-победители сцены Хард в 2022 году. Мероприятие, где шутки рождаются прямо на твоих глазах! Миша Хохряков, Самат Бупеев, Настя Вовк и Антон Кутузов покажут форматы, которые не увидишь по телевизору! А зрители станут полноценными участниками процесса: именно ты будешь задавать условия, сюжетные линии и характеры персонажей, и даже можешь оказаться на сцене.
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