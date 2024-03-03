«Синие» — финалисты телепроекта «Импровизация Команды» на ТНТ, победители сцены Питер в 2021 году, победители и вице-победители сцены Хард в 2022 году. Мероприятие, где шутки рождаются прямо на твоих глазах! Миша Хохряков, Самат Бупеев, Настя Вовк и Антон Кутузов покажут форматы, которые не увидишь по телевизору! А зрители станут полноценными участниками процесса: именно ты будешь задавать условия, сюжетные линии и характеры персонажей, и даже можешь оказаться на сцене.