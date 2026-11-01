ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Импрошоу «Миниатюры»

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт опытных комиков из Санкт-Петербурга с лучшими миниатюрами и шутками, а в качестве вишенки на торте: уникальный формат импровизации, чтобы в этот вечер ты смогли увидеть все возможные жанры комедии! Среди участников: Илья Бубнов и Влад Потапов: чемпионы 3 сцен проекта «Импровизация.Команды» и резиденты «Comedy Club СПб»; Артём Иванов, Данил Ашихманов, Антон Макаров — команда "Дада" участники официальной лиги КВН "Санкт-Петербург".

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Исторический стендап
Исторический стендап

от 700₽

Несерьёзный разговор
Несерьёзный разговор

300₽

Баттл импров-дуэтов
Баттл импров-дуэтов

500₽

Комедия против Таро
Комедия против Таро
до

от 500₽

Опытный концерт трендовых комиков
Опытный концерт трендовых комиков
до

800₽

Вечер Новых Шуток
Вечер Новых Шуток

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи