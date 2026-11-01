Концерт опытных комиков из Санкт-Петербурга с лучшими миниатюрами и шутками, а в качестве вишенки на торте: уникальный формат импровизации, чтобы в этот вечер ты смогли увидеть все возможные жанры комедии! Среди участников: Илья Бубнов и Влад Потапов: чемпионы 3 сцен проекта «Импровизация.Команды» и резиденты «Comedy Club СПб»; Артём Иванов, Данил Ашихманов, Антон Макаров — команда "Дада" участники официальной лиги КВН "Санкт-Петербург".